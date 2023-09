LECCE – Arbitri, Sticchi sbotta: “Per protagonismo si fanno danni che vanno oltre la stessa partita”

Parole nette quelle del presidente Saverio Sticchi Damiani contro le ingiustizie subite dal Lecce a Torino.

“Abbiamo preso un gol su calcio d’angolo che non c’era, al termine dell’azione ci doveva essere una rimessa dal fondo e sull’azione precedente c’era un netto fallo di mano di uno juventino in piena area. Per protagonismo, a volte si fanno danni che vanno oltre la stessa partita e che portano conseguenze per le successive gare. Come Baschirotto, quando fu espulso, anche Kaba dovrà saltare la partita di sabato, impegnativa, contro il Napoli. Il nostro giocatore è stato strattonato, tirato, magari non era da punizione ma non puoi estrarre un secondo giallo che avrà conseguenze. Quando affronti un avversario così importante certe situazioni fanno la differenza”.

Sulla gara: “Il Lecce ha compiuto pienamente il suo dovere, è stato attento e accorto, ha giocato una partita intelligente al cospetto di una Juventus che voleva vincere a tutti i costi. Una prestazione figlia della serietà con la quale si lavora. E da oggi sotto con la gara col Napoli, questo Lecce c’è”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)