COPPA PUGLIA – Audace Cagnano ko anche nel ritorno, la Polisportiva Galatone alza il trofeo

La Polisportiva Galatone (ancora “Salve” per gli uffici Lnd Puglia) ha vinto la Coppa Puglia 2021/22. Nella finale di ritorno, giocata ieri al “Gigi Rizzo”, la formazione di mister Francesco Rollo ha battuto l’Audace Cagnano per 3-1 (per i salentini, gol di Suppressa, Mangia su rigore e Vetrugno). I giallorossi l’avevano spuntata anche nel match d’andata, sette giorni fa, per 1-0.

Grande esultanza a fine gara, davanti a una nutrita cornice di pubblico. La Polisportiva Galatone entra, per la prima volta, nell’albo d’oro della manifestazione della Coppa Puglia. L’ultima edizione completa si disputò prima della pandemia, nel 2018-19, e la vinse la United Sly.

L‘albo d’oro della Coppa Puglia aggiornato: 2004-2005 Casamassima, 2006-2007 Minervino Murge, 2007-2008 Bitetto, 2008-2009 Pulsano, 2009-2010 Casamassima, 2010-2011 Molfetta Sportiva, 2011-2012 Nuova Daunia, 2012-2013 Unione Calcio Bisceglie, 2013-2014 Real San Giorgio, 2014-2015 Cerignola, 2015-2016 Omnia Bitonto, 2016-2017 Leverano, 2017-2018 Ars et Labor Grottaglie, 2018-2019 United Sly, 2019-20 NON TERMINATA (Causa Covid), 2020-21 NON DISPUTATA (Causa Covid), 2021-22 Pol. Galatone