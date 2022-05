TERZA CATEGORIA/Lecce – Risultati recuperi, classifica e prossimo turno

Due vittorie casalinghe e una esterna nei tre recuperi del campionato di Terza Categoria Lecce giocati ieri pomeriggio.

Il Corsano travolge per 6-1 il Carmiano Magliano nel recupero della 13esima giornata; goleada (5-0) anche per il Tricase di mister Rocco Errico contro il Castrignano dei Greci, recupero della sedicesima giornata, così come quello tra Soccer Guagnano e Polisportiva Bagnolo, terminato 0-2.

La nuova classifica:

Tricase 52

KP Gallipoli 44

P. Bagnolo 44

GC Muro 37

S. Guagnano 36

Castrignano DG 30

Corsano 26

Carmiano Magliano 17

P. Sogliano 16

Pro San Cataldo 14

Virtus Morciano 14

Nuova Neretina 12

(Gioventù Granata ritirata)

Prossimo turno (1 e 2 giugno): Pro San Cataldo-Carmiano Magliano, KP Gallipoli-Castrignano DG, Corsano-Nuova Neretina, P. Sogliano-P. Bagnolo, S. Guagnano-V. Morciano. Riposano Tricase e GC Muro.