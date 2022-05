LECCE – L’ex Ventura: “Una società modello, la Serie A ha fatto scoppiare d’amore il Salento”

“Il Lecce avrà uno spazio importante in Serie A”. Parola di mister Gian Piero Ventura, artefice della doppia promozione dalla C alla A coi giallorossi tra il 1995 e il 1997. Le parole dell’ext Ct della nazionale italiana affidate al Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Il ritorno del Lecce in Serie A ha fatto scoppiare d’amore il Salento. La decima promozione, seconda da capolista, sta avendo già grandi riflessi in ogni angolo della provincia. Il Lecce ha disputato un campionato al di sopra delle righe, con una grande regolarità, e ha colto una promozione con grandi meriti condivisi da una società modello, da Corvino a Trinchera, da Baroni ai giocatori, con due bomber alle prime due posizioni della classifica, gli straordinari Coda e Strefezza e, magari, anche Di Mariano, gente già pronta per la Serie A. Per Coda, la A sarà un’occasione strameritata. L’imponente crescita societaria, la saggezza di Corvino, la bravura di Trinchera, mi convincono che il Lecce avrà uno spazio importante”.