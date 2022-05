FEMMINILE – Lecce Women, il vivaio cresce bene: cinquina alla Fesca Bari

Goleada del Lecce Women alla Fesca Bari nella penultima giornata del campionato di Serie C femminile, girone C. A Castrignano de’ Greci, le salentine calano il pokerissimo alle cugine biancorosse, che, a fine stagione, dovranno affrontare i playout. Tredicesima vittoria stagionale per le ragazze allenate da Vera Indino e sesto posto in classifica a una giornata dalla fine del campionato.

Imbottita di calciatrici del settore giovanile, la squadra allenata da Vera Indino ha sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione. Ad aprire le marcature è stata Alessia Spedicato, classe 2006, brava a ribadire alle spalle del portiere un assist di Coluccia. Poi Asia Marsano (2000) ha raddoppiato spingendo nel sacco un cross di Giada Rollo (2004) la quale, poco dopo, si è messa in proprio realizzando un gran gol con un calcio di punizione da circa venti metri con il pallone che si è insaccato all’incrocio dei pali. Il secondo tempo si è aperto con il tap-in vincente di Catia Bergamo e nel finale ancora Marsano ha chiuso i conti con un pallonetto da applausi.

“Sono contenta perché ho visto una squadra unita e compatta capace di superare senza affanni un momento difficile dovuto alle tante assenze per infortunio e squalifica – ha detto l’allenatrice Indino -. E’ accaduto ciò che avevo detto nelle settimane scorse, le giovani del vivaio stanno cogliendo l’occasione per acquisire esperienza. Nella formazione titolare c’erano tre ragazze del 2006, una del 2005, due del 2004, una del 2002, una del 2001 e una del 2000, poi sono entrate una ragazza del 2007, due del 2006 e una del 2005. E questo non può che farci piacere, d’altronde queste ragazze nate dal 2007 al 2000 rappresentano il futuro del Lecce Women”.

Le giallorosse chiuderanno la stagione domenica prossima, ancora a Roma, sul campo del Grifone Gialloverde, la squadra della Guardia di Finanza. La Juniores nel frattempo il 2 giugno giocherà l’andata dei quarti di finale sul campo della Vis Mediterranea.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-FESCA BARI 5-0

RETI: 2′ pt Spedicato, 11′ pt e 25′ st Marsano, 31′ pt Rollo, 2′ st Bergamo

LECCE WOMEN: Rizzo, Polo (10′ st Maci), Bocchieri, Felline, Rollo (43′ st Crusafio), Colucci (20′ st Monno), De Benedetto (31′ st Ouacif), Tomei, Spedicato, Bergamo (25′ st Bisanti), Marsano. In panchina: Serio, Durante. Allenatrice Vera Indino.

FESCA BARI: Stella, Alfonso (26′ st Franco), Miacola, Pirrone, Pellegrini, Trotta, Antonacci, Ladisa, Pastore, Sforza, Ruscitto. Allenatore Giovanni De Bellis.

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia.

NOTE: spettatori circa duecento. Recupero: pt 2′; st 3′.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 29): Apulia Trani-Independent 6-0, Chieti-Res Roma 3-2, Crotone-Rever Roma 0-3, Lecce Women-Fesca Bari 5-0, Roma XIV-Vis Mediterranea 0-2, Trastevere-MP Matera 3-0. Riposano Grifone Gialloverde e E. Coscarello.

CLASSIFICA: Apulia Trani 70; Chieti 68; Trastevere 58; res Roma 57; Crotone 43; Vis Mediterranea, Lecce Women e Matera 36; Independent e Rever Roma 30; Grifone Gialloverde 18; Roma XIV 17; Fesca Bari 9; E. Coscarello 4.

(Ritirate Aprilia Racing e Catania)

PROSSIMO TURNO (5 giu. – ultima): E. Coscarello-Apulia Trani, Fesca Bari-Chieti, Grifone Gialloverde-Lecce Women, MP Matera-Crotone, Vis Mediterranea-Trastevere, Independent-Roma XIV. Riposano Rever Roma e Res Roma.