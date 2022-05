PESISTICA – Giulia Imperio da Monteparano (Ta) è la nuova campionessa europea -49 kg

Che soddisfazione per Giulia Imperio! L’atleta di Monteparano (Ta) ha vinto la medaglia d’oro nei Campionati europei di pesistica che si sono svolti a Tirana (Albania) nei giorni scorsi. Per Imperio, l’oro è arrivato nei -49 kg, sia nel totale (171 kg), sia nella prova di slancio, mentre nello strappo ha portato a casa un argento.

La felicità dell’azzurra fa da contraltare alla sua voglia di migliorarsi e a qualche autocritica sulla sua prestazione: “Sono felicissima per il titolo assoluto, il primo da Seniores – afferma Imperio – un po’ meno per l’evolversi della gara e per la misura realizzata, essendomi fermata a 12 kg dal primato personale, potevo fare molto di più”.

La tesserata del Gruppo Sportivo Esercito guarda già oltre. Dopo aver vinto gli Europei Juniores a Rovaniemi (Finlandia), nello scorso autunno, e dopo aver firmato i nuovi primati italiani e europei Juniores, Giulia guarda già oltre: “Tra giugno e luglio ci saranno i Giochi del Mediterraneo, poi gli Europei Under 23 e i Mondiali a fine anno, dove saranno assegnati i primi punti per il ranking olimpico in prospettiva Olimpiadi. Quindi, torniamo subito al lavoro”.