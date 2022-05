LECCE – Chi resta, chi parte, chi è in bilico e chi ritorna da esperienze altrove: il punto mercato

Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera sono al lavoro già da qualche giorno sul mercato per cominciare ad allestire la rosa del Lecce in versione Serie A 2022/23.

A disposizione di mister Marco Baroni ci sarà gran parte della rosa di quest’anno, ad eccezione di quei calciatori che sono in scadenza di contratto al 30 giugno o che sono stati rilevati in prestito secco, o per i quali non si eserciterà il diritto di opzione.

Non sono in scadenza a giugno prossimo i contratti di Gallo (’24), Tuia (’23), Blin (’24), Bleve (’23), Helgason (’25), Calabresi (’24), Gendrey (’24), Di Mariano (’24), Gargiulo (’24), Dermaku (’24), Coda (’24), Lucioni (’24), Strefezza (’25), Hjulmand (’24), Bjorkengren (’23), Listkowski (’25), Rodriguez (’24).

Tra i portieri, al momento, l’unica certezza è Bleve, dal momento che Plizzari tornerà al Milan, da cui era arrivato in prestito secco, e che Gabriel (in scadenza a giugno prossimo) sembra sul passo d’addio (direzione Torino?). Nelle ultime ore, Corvino sembrerebbe aver messo le mani su Federico Brancolini, portiere classe 2001, che il dt del Lecce conosce già dai tempi della Fiorentina.

Capitolo difensori: per Simic, il Lecce avrà tempo sino a metà giugno per decidere se esercitare, o meno, il diritto d’opzione sul difensore croato. La sensazione è che il Lecce potrebbe separarsi dall’ex Spal, che, nei pochi scorci giocati quest’anno, non ha brillato. Idem per Barreca, rilevato in prestito secco dal Monaco e dove è destinato a tornare. Vera, invece, è in prestito all’America de Calì sino al 31 dicembre prossimo.

Centrocampisti: Corvino non sembra intenzionato a esercitare l’opzione per Faragò, arrivato in inverno a Lecce in prestito dal Cagliari. Ragusa, invece, è in scadenza di contratto ed è probabile che l’esterno di svincolerà al 30 giugno. Con Majer, invece, il discorso è complicato: lo sloveno è in scadenza nel 2023 ma potrebbe anche cambiare aria, dopo quattro stagioni in giallorosso.

Prima linea: blindati i pezzi forti, resta il capitolo Asencio, sul quale il Lecce difficilmente eserciterà il diritto d’opzione.

Sono diversi, inoltre, i tesserati giallorossi che torneranno alla base a partire dal 1° luglio, alcuni per rimanerci, altri per continuare a fare esperienza altrove. Questa la lista:

Ilario Monterisi (classe 2001, difensore): tre presenze al Catanzaro (con un gol in Coppa Italia di Serie C), e 18 presenze alla Fidelis Andria (con un gol in Serie C);

Roberto Pierno (classe 2001, centrocampista esterno): 34 presenze, tra Coppa e campionato, e tre reti con la Virtus Francavilla in Serie C;

Silvio Colella (classe 2002, terzino): 13 presenze e un gol col Bitonto, tre presenze nel Molfetta, sempre in Serie D;

Massimo Schirone (2003, trequartista): 15 presenze tra Coppa e campionato col Forlì in Serie D, 12 presenze e tre gol con la Primavera del Cesena;

Alessandro Inguscio (2003, attaccante): 34 presenze tra Coppa e campionato, con tre gol, alla Virtus Matino, in Serie D;

Sergio Maselli (2001, centrale di centrocampo): 12 presenze tra Coppa e campionato in Serie C col Foggia;

Antonino Viola (2003, portiere): 37 presenze in Serie D col Molfetta;

Francesco Ancora (2003, attaccante): 27 presenze tra Coppa e campionato e tre reti con la Virtus Matino in Serie D;

Stefano Pani (2002, terzino): una presenza in Serie C col Seregno;

Giovanni Cultraro (2003, portiere): 26 presenze col Trapani in Serie D;

Antonio Filippi Filippi (2004, terzino): nessuna presenza col Casarano in Serie D, impiegato nelle giovanili;

Nicolò Morelli (2004, difensore): nessuna presenza col Casarano in Serie D, impiegato nelle giovanili;

Gianmarco Mancarella (2002, centrocampista esterno): 37 presenze e nove reti col Nardò in Serie D;

Matteo Luciano (2004, centrocampista centrale): nessuna presenza col Nardò in Serie D, impiegato nelle giovanili;

Mattia Radicchio (2002, terzino sinistro): 14 presenze col Bitonto in Serie D;

Mattia Felici (2001, attaccante esterno): 11 presenze e un gol col Palermo in Serie C – in prestito anche per la prossima stagione

Infine, buona stagione per Edgaras Dubickas, attaccante ex Lecce ceduto al Piacenza nella scorsa sessione estiva. Il lituano, con la maglia del Piacenza, ha messo a segno 11 gol tra Coppa e campionato, collezionando 35 presenze. La società giallorossa si è riservata il 50% della futura vendita del calciatore.