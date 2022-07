LECCE – Vacanze agli sgoccioli anche per la Primavera: i convocati per il ritiro 2022/23

Ultimi giorni di vacanza anche per la Primavera del Lecce che, per la prossima stagione, sarà guidata in panchina dall’ex tecnico del Torino, Federico Coppitelli, coadiuvato da Gigi Garzya come vice.

La stagione dei baby giallorossi comincerà venerdì prossimo, 15 luglio, con il raduno presso il centro sportivo Deghi di San Pietro in Lama. Da sabato 16, via alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Domenica 17, test fisici al Deghi Center e poi partenza, lunedì 18, per il ritiro di Cotronei (Kr), dove la squadra rimarrà sino a fine mese.

Sono stati convocati i seguenti calciatori:

PORTIERI – Alexandru Borbei* (2003), Giovanni Cultraro* (2003), Jasper Samooja* (2003), Antonino Viola (2003);

DIFENSORI – Emin Hasic (2003), Razvan Pascalau (2004), Pol Munoz (2004), Jacopo Russo (2004), Alessandro Scialanga (2003);

CENTROCAMPISTI – Catalin Vulturar* (2004), Medon Berisha* (2003), Cristian Macrì (2003);

ATTACCANTI/ESTERNI OFFENSIVI – Dario Daka (2004), Alessandro Inguscio (2003), Stefano Milli (2004), Henri Salomaa (2003), Rares Burnete (2004), Giulio Carrozzo (2004).

*: In ritiro con la prima squadra a Folgaria; si aggregheranno alla Primavera a fine ritiro della prima squadra (venerdì 15).

Al seguito della Primavera, oltre ai mister Coppitelli e Garzya e all’allenatore dei portieri, Franco Paleari, ci saranno anche: Giovanni De Toma (club manager), Giuseppe Nucci (manager team), Giampiero Tundo (dirigente accompagnatore); Paolo Traficante (preparatore atletico), Giuseppe Congedo (medico), Francesco Marti (medico), Cesare Alberani (fisioterapista).

Dal gruppo della Primavera della scorsa stagione, sono al seguito della prima squadra anche Mattia Ciucci, Mats Lemmens, Joan Gonzalez, Eetu Mommo e Rob Nizet.

(foto: archivio, Coribello/SalentoSport)