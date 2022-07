TARANTO – Ufficializzati quattro nuovi arrivi: c’è anche un volto noto

Il Taranto ha ufficializzato i suoi primi acquisti: si tratta dei portieri Alessio Martorel e Giorgio Caputo e dei calciatori Stefano D’Egidio e Valerio Labriola. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno in rossoblù.

ALESSIO MARTOREL – Portiere classe 2000 che nella scorsa stagione era a Bisceglie, dove ha totalizzato 38 presenze. Le sue buone prestazioni però non hanno impedito ai neroazzurrostellati di evitare la retrocessione.

GIORGIO CAPUTO – Anche lui portiere, ma classe 2005. L’anno scorso era in forza alla Virtus Matino, dove ha timbrato il cartellino per tre volte. Da valutare se sarà inserito nella primavera rossoblù o in prima squadra come terzo.

STEFANO D’EGIDIO – Si tratta di un’ala destra classe 1996 che arriva dal Castelnuovo Vomano. Nella scorsa annata l’attaccante ha siglato 11 gol in 33 presenze.

VALERIO LABRIOLA – Torna in rossoblù dopo la precedente stagione. Il Taranto ha rinnovato il prestito con il Napoli per il centrocampista del 2001.