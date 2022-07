LECCE – Corvino sul mercato: “L’ attacco è a posto con Ceesay e Colombo, interverremo altrove”. Nuovo acquisto imminente

Nell’intervallo dell’amichevole col Rovereto, il direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, ha fatto il punto di mercato coi giornalisti presenti in ritiro.

“C’è stato poco tempo per poter fare un’analisi approfondita del gruppo ma in questi giorni è stato possibile capire che i ragazzi si stanno impegnando e c’è voglia di fare bene. Ora è tempo di oliare i motori per farli trovare pronti quando inizieremo a fare sul serio”.

HELGASON – “Centrocampista del 2000, capace di fare le due fasi nonostante sia molto giovane. In fase realizzativa fa sempre bei gol e questi ci fa capire che sta crescendo bene e sta tenendo fede alle aspettative in lui riposte”.

NUOVO ACQUISTO – “Siamo vicini, non voglio fare il nome, mancano i dettagli, arriverà tra domani e lunedì. Sappiamo benissimo le difficoltà che incontreremo, da matricola in questo campionato e abbiamo avuto il coraggio di dire che c’è tanto da fare. Siamo stati onesti. Dobbiamo affrontare l’Everest e ci dobbiamo arrivare ben equipaggiati, altrimenti c’è rischio di assideramento. Abbiamo già fatto tanto ma dobbiamo fare ancora molto di più, consapevoli che c’è anche da lottare contro il tempo, dato che il campionato inizia il 13 agosto. Dobbiamo alzarci più presto la mattina e andare a letto più tardi la sera per premiare i nostri tifosi con una squadra che sia all’altezza di lottare in Serie A”.

SVINCOLATI – “Noi andiamo avanti per la nostra strada. Se c’è la possibilità di portare a Lecce qualche svincolato di qualità, lo faremo. Ma bisogna rendersi conto che per poter essere un club sostenibile e appetibile, come lo è il Lecce, bisogna sempre evitare di fare il passo più lungo della gamba”.

ATTACCO – “Dobbiamo intervenire in tutti i reparti escluso l’attacco dove sto vedendo che Ceesay è già rodato con la squadra e anche Colombo vedrete che sarà una bella scoperta. Siamo messi bene, interverremo in altri settori“.

SCELTE DOLOROSE – “Dispiace dire ad alcuni dei protagonisti in Serie B che sia per loro, sia per noi, conviene cercare nuove destinazioni. Lo abbiamo detto a chi di dovere con onestà e coraggio“.