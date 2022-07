LECCE – Seconda uscita stagionale e sette reti a Rovereto. Subito a segno Colombo

Nel pomeriggio di oggi il Lecce di Marco Baroni è sceso in campo per la seconda amichevole stagionale, stavolta sul campo del Rovereto battuto con un secco 0-7.

Giallorossi subito pimpanti ad inizio match, sbloccato dopo dieci minuti grazie al colpo di testa di Helgason su perfetto invito di Strefezza. L’islandese, ancora in gran spolvero, si ripete al quarto d’ora quando appoggia agevolmente in rete l’invito di Ceesay, che era stato stoppato dal portiere trentino. Al 23′ punizione a rientrare dalla sinistra di Strefezza, Dermaku impatta bene cogliendo tuttavia il palo esterno. Il tris salentino arriva comunque due minuti dopo: Gendrey vola sulla fascia destra, bella palla in mezzo e Dal Fiume, nel tentativo di anticipare Ceesay, devia alle spalle del proprio portiere. Nel finale di prima frazione Lecce due volte vicino al poker da fuori, prima con Strefezza e poi con Hjulmand.

Nella ripresa si scatena immediatamente Colombo, che al 55′ realizza con una girata di prima intenzione e dopo quattro minuti si ripete con un facile tap-in. Al 62′ il sesto centro porta la firma di Berisha, che di sinistro ribadisce in rete una palla vagante in area bianconera. Poi tocca a Rodriguez provarci per due volte senza fortuna prima di trovare lo spazio per il settimo sigillo sotto misura. Il match si chiude così sullo 0-7.

Rovereto: Chimini, Dallavalle, Festi ©, Zuccatti, Bertoldi, Dal Fiume, Piccinini, Salvaterra Yuri, Brusco, Tognotti, Dallapiccola. A disposizione: Poli, Mondini, Todisco, Salvaterra Loris, Anzelini, Cesarini, Pradini, Pereira, Deimichei, Maraner, Strazzieri, Fiorini, Manica. P. Eccher.

Lecce: Brancolini (1’st Bleve), Ceesay (1’st Colombo), Tuia (1’st Calabresi), Helgason (1’st Berisha), Gendrey (18’st Lemmens), Listkowski (1’st Di Mariano), Gallo (18’st Nizet), Strefezza (1’st Rodriguez), Gonzalez (18’st Blin), Hjulmad (1’st Vulturar), Dermaku (1’st Ciucci). Borbei, Samooja. Allenatore: M. Baroni.

Marcatori: 9’pt – 15’pt Helgason, 24’pt Ceesay, 10’st – 13’st Colombo, 15’st Berisha, 34’st Rodriguez

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Ares Baggiato di Schio – Marco Marchesin di Rovigo.