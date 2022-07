VOLLEY – Europei Under 18, esordio vincente per Federico Miraglia (Leverano) con la nazionale azzurra

Esordio vittorioso per la nazionale under 18 di volley maschile, impegnata nei campionati europei in Georgia. Nel match inaugurale della manifestazione, l’Italia ha piegato la Germania in quattro set e oggi si appresta ad affrontare la Grecia per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno. Nel roster guidato da coach Michele Zanin e dal suo assistente, Moreno Traviglia, milita anche Federico Miraglia, classe 2005, centrale in forza alla BCC Volley Leverano.

“La convocazione di Miraglia in nazionale – scrivono dalla BCC Leverano – rappresenta un ulteriore riconoscimento al grande lavoro fatto dalla dirigenza della BCC Leverano in questi anni in materia di settore giovanile, a partire dalla dedizione e dall’impegno dei coach Luca Firenze e Anna Maria Isceri”.

L’Italia è inserita nella Pool II insieme a Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia e Slovenia. Oggi alle 13, la gara con la Grecia; domani alle 18, Slovenia-Italia; mercoledì alle 18, Italia-Bulgaria; giovedì alle 18, Polonia-Italia. Le prime due di ogni Pool si qualificano alle semifinali, in programma il 16 luglio. Finale, domenica 17.