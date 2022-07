VOLLEY – Primo italiano ad allenare a Cipro: Enrico Quarta è il nuovo coach dell’Ael Limassol

Enrico Quarta, allenatore originario di Monteroni, è il primo coach ad allenare una squadra di pallavolo a Cipro. È Quarta, infatti, il nuovo allenatore dell’Ael Limassol, squadra femminile militante nella Cyprus League, la massima serie cipriota.

Classe 1995, nel suo curriculum figurano due promozioni dalla Prima Divisione alla B2 con la Volley Magik Copertino e la Final Four, ma anche una promozione in B2 con la San Luca Volley, una finalissima per l’accesso in B2 e una finale di Coppa Puglia con la Pallavolo Spongano. Ha fatto anche da secondo a Caserta (a1) e da primo allenatore a Castellammare di Stabia (B2) e Modica (A2).

«Ho accettato questa nuova sfida – commenta Quarta – dopo aver compreso le richieste del club e maturato la convinzione di poter contribuire positivamente alla crescita graduale di questo progetto. Sono lusingato dell’accoglienza che i dirigenti del club presieduti dal signor Costas mi hanno riservato, l’impressione è stata chiara: amore e passione verso la pallavolo. Sono stato letteralmente travolto da sensazioni positive e sono certo che questa esperienza possa darmi tanto a livello professionale. Ringrazio il club per la fiducia e spero di divertirmi insieme alla mia nuova squadra, lavorando con serietà e massima dedizione».