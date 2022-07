LECCE – Primavera, scelti allenatore e vice: i baby giallorossi a Coppitelli-Garzya

L’Us Lecce ha individuato la figura che erediterà la panchina lasciata vuota da mister Vito Grieco. Si tratta di Federico Coppitelli, romano, classe 1984, nella scorsa stagione sulla panchina della Primavera del Torino che ha condotto ad una comoda salvezza.

Nella sua ancora giovane carriera, Coppitelli ha vinto il titolo Under 17 con la Roma, aggiungendoci anche la Supercoppa, nel 2014-15 e, sulla panchina del Torino, ha bissato l’accoppiata, ma nel campionato Primavera, vincendo la Coppa Italia nel 2017-18 e la Supercoppa Italiana Primavera nel 2018-19. Ha anche allenato l’Under 17 del Frosinone a inizio anni Dieci, poi l’Under 19 ciociara e, per pochi mesi, nel 2019, l’Imolese.

Come suo vice, la società ha scelto Gigi Garzya, nato e cresciuto nel settore giovanile del Lecce per poi esordire in B e in A, prima di prendere il volo, direzione Roma. Da allenatore è stato vice di Checco Moriero alla Virtus Lanciano, al Crotone (anche di Menichini) e al Frosinone; ha allenato il Trapani per due stagioni, dal 2013 al 2015; è stato vice allenatore della Nazionale con Gian Piero Ventura e Antonio Conte, poi assistente tecnico degli azzurri under 20 con Alberico Evani, che ha coadiuvato anche in due partite dell’Under 21, a inizio 2018.

Il preparatore dei portieri Primavera sarà mister Franco Paleari che rivestirà anche il ruolo di responsabile e coordinatore dei portieri del settore giovanile.

(foto: F. Coppitelli, ©torinofc)