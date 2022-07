LECCE – Dal Barcellona arriva Muñoz. Rinnovato il prestito di Pierno alla Virtus Francavilla

Pol Muñoz Milà è un nuovo tesserato del Lecce Calcio. Nativo di Alcarras nel febbraio 2004, l’esterno difensivo è cresciuto nelle fila del Barcellona, militando nelle selezioni giovanili. Impiegato nell’Under 19 blaugrana, Muñoz, a dicembre scorso, ha anche esordito nella Uefa Youth League, la Champions League giovanile, giocando per intero la gara a Monaco di Baviera contro il Bayern. Il neo acquisto del Lecce gioca prevalentemente come terzino destro ma potrebbe anche adattarsi come centrale. Al momento, sarà impiegato nella Primavera giallorossa.

Nelle scorse ore, la società giallorossa ha anche ufficializzato il rinnovo del prestito di Roberto Pierno (2001) alla Virtus Francavilla, con cui, nella scorsa stagione, ha giocato 34 gare ufficiali, segnando tre reti e confezionando sei assist.