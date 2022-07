LECCE – C’è la data, l’ora e il primo avversario ufficiale della stagione 2022/23

Sarà Lecce-Cittadella la prima gara ufficiale dei giallorossi per la stagione calcistica 2022/23. Poco fa, la Lega di Serie A ha diffuso il quadro dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, 16 incontri che si giocheranno dal 5 all’8 agosto. La gara con la formazione veneta è in programma per venerdì 5 agosto alle ore 21 con diretta sul canale 20.

Il quadro completo:

venerdì 5 agosto: ore 17.45 Cagliari-Perugia, ore 18 Udinese-Sudtirol/Feralpisalò, ore 21 Lecce-Cittadella, ore 21.15 Sampdoria-Reggina;

sabato 6 agosto: ore 17.45 Pisa-Brescia, ore 18 Spezia-Como, ore 21 EMpoli-Spal, ore 21.15 Torino-Palermo/Reggiana (la vincente di Lecce-Cittadella se la vedrà con la vincente di questo match);

domenica 7 agosto: ore 17.45 Venezia-Ascoli, ore 18 Verona-Bari/Padova, ore 21 Salernitana-Parma, ore 21.15 Monza-Frosinone;

lunedì 8 agosto: ore 17.45 Genoa-Benevento, ore 18 Sassuolo-Modena/Catanzaro, ore 21 Cremonese-Ternana, ore 21.15 Bologna-Cosenza.

Il turno preliminare si giocherà il 31 luglio.