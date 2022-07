BOXE – Ritorno sul ring con vittoria per Giuseppe Carafa. A Grosseto, O’Reilly si deve arrendere

Ottimo ritorno sul ring per il pugile ugentino Giuseppe Carafa (Conti Cavini Promotion). Giovedì scorso, a Grosseto, ha battuto ai punti il nordirlandese Will O’Reilly in un match pro valido per la categoria pesi leggeri, sulla distanza di sei riprese.

Carafa, guidato dai tecnici Francesco Stifani (Be Boxe Copertino) e dal padre Salvatore (Boxe Terra d’Otranto Matino), ha sempre condotto la sfida, meritando la vittoria, quindicesima da professionista, che arriva, in ordine cronologico, dopo la sconfitta di Saint-Quentin, dell’ottobre 2021, contro Guillaume Frenois, nel match che metteva in palio la corona dei pesi Leggeri Wba Continental.

L’auspicio, per Carafa, è di tornare a combattere per un altro titolo internazionale entro fine anno. Nel suo palmares ci sono, tra gli altri, il titolo italiano dei Superpiuma del 2019 e quello continentale dei pesi Leggeri, conquistato, proprio nella sua Ugento, contro Paolo Fuego, a maggio del 2021.