FEMMINILE – Open Day 2021 Lecce Women, un pomeriggio di puro divertimento per bambine e ragazze: le info

Si terrà il primo luglio al Centro Sportivo Cat, tra Lecce e Lizzanello, l’Open Day 2021 organizzato dal Lecce Women. A partire dalle ore 16, ci sarà un pomeriggio di puro divertimento per bambine e ragazze dai cinque anni in su, che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio.

La partecipazione è gratuita e vedrà la presenza dello staff tecnico della prima squadra e delle calciatrici del Lecce Women, che, da pochi giorni, hanno concluso con buoni risultati il campionato di Serie C. Presenzieranno all’evento anche i dirigenti dell’Us Lecce.

Per la prossima stagione sono in arrivo tante novità. Il Lecce Women, infatti, sarà presente nel mondo del calcio femminile con tutte le sue formazioni: Serie C, Juniores, Under 17, Under 15, Under 13 Elite, Under 10 e Under 8. All’Open Day parteciperà anche Federica Montesardi in rappresentanza della Global Thinking Foundation, che, da alcuni anni, affianca il sodalizio leccese e proprio la Fondazione sarà al centro di un progetto di inclusione sociale che, da luglio, coinvolgerà le tesserate della Scuola Calcio Elite del Lecce Women.

Il Centro Sportivo Cat è in via Roberto Bruno, zona Erchie Piccolo e via Fondone a Lecce. Info: 328-1529296, 334-6494798. È obbligatorio presentare l’autocertificazione Covid-19.

(archivio, ph. Coribello-SalentoSport)