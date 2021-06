CICLISMO – Solina (Airone Leo Constructions), è un crescendo: ottimo piazzamento alla cronoscalata di Pilano a Martina

Sesto posto assoluto per Salvatore Solina della Airone Leo Constructions nella cronoscalata di Pilano, svoltasi a Martina Franca sabato scorso. Il ciclista di Lizzano ha centrato un ottimo piazzamenti nella sua categoria, la M5, dopo aver viaggiato ad una media di oltre 28 km/h.

In attesa, quindi, che Elio Aggiano torni in forma in vista delle fasi clou del Cicloamatour, è Solina che si sta caricando la squadra sulle spalle. La gara è stata organizzata dal Team Fuori Soglia di Francavilla e ha visto una nutrita rappresentanza di corridori impegnarsi sul tracciato di 5,6 km.

Il sesto posto di Solina a Martina è l’ultimo di una serie di prestazioni in crescendo, come testimoniano il dodicesimo posto della Cronoscalata del Duca, sempre a Martina e il nono al Trofeo della Valle d’Itria, ancora a Martina.

Da registrare anche le buone prove di Piero Zizzi, che, insieme a Solina, stanno tirando la carretta, in attesa del ritorno del miglior Aggiano, punta di diamante della squadra dei fratelli Elio, Andrea e Massimo Leo.