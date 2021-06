HANDBIKE – Grazia Turco ritorna a gareggiare sotto i colori della D’Aniello Cycling

La pluricampionessa di handbike, Grazia Turco, ritorna a gareggiare. E lo gara vestendo la divisa della D’Aniello Cycling: “Grazia Turco desidera regalarci nuove emozioni tornando in gara – dichiara la D’Aniello -. E per farlo abbiamo deciso di rinnovarle il contratto”.

Dopo due anni di stop forzato, causa pandemia, la campionessa di Vernole tornerà a gareggiare per la società che l’ha sempre aiutata e sostenuta, anche nei momenti più difficili, aiutandola anche a superare un grave lutto che l’ha colpita nei mesi scorsi. In questi mesi, però, ha continuato a spendersi nel sociale, nel sengo dell’integrazione e dell’inclusione, valori apprezzati dalla D’Aniello Cycling. “Nuove mi aspettano per chi non ha mai perso la speranza” – dice Grazia Turco.