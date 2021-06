FEMMINILE – Lecce Women, ko col Chieti ma che perla di baby Bisanti!

Lecce Women sconfitto in casa dal Chieti (1-2) nell’ultima giornata casalinga della stagione regolare. Ma le buone notizie vengono dal vivaio: il gol della bandiera giallorossa è stato, infatti, segnato da Miriam Bisanti, attaccante dell’under 16 nata a Tricase, classe 2006. La ragazza, di Salve, ha battuto il portiere del Chieti con un sinistro chirurgico dal limite dell’area, su assist di D’Amico.

“È stato davvero un gran gol – dice con gioia l’allenatrice Vera Indino -. Miriam fa parte del Lecce Women ormai da tre anni dopo aver tirato i primi calci nella Scuola calcio del suo paese. È sicuramente tra le nostre giovani calciatrici più interessanti, dall’Under 10 fino all’Under 17 in questo momento abbiamo tante ragazze di prospettiva. Sta a loro continuare ad allenarsi con impegno perché prima o poi capiterà a tutte l’occasione di misurarsi in un campionato nazionale. E ricordo con soddisfazione che, sin dalla sua nascita nel lontano 2000, questa società ha sempre dato spazio alle giovani del territorio, indipendentemente dall’età anagrafica. Bisanti è soltanto l’ultimo esempio”.

Contro il Chieti, il Lecce ha dovuto rinunciare a diverse titolari, tra infortuni e indisponibilità varie, come Cucurachi, Bengtsson, Guido e Capello. In campo, quindi, giovanissime come Poli (2005), De Punzio (2006), Maci (2005), Spedicato (2006), Bisanti (2006), Costadura (2003), De Benedetto (2004), Rizzon (2004). Del gruppo fanno parte anche Bocchieri (2006), costretta a rinunciare per un problema muscolare. “Spero di poterla avere a disposizione domenica prossima a Trani, in occasione dell’ultima giornata di campionato – conclude Vera Indino -. La stagione ormai volge al termine e con la società siamo già proiettati verso il prossimo campionato di serie C nel quale molte di queste ragazze potranno essere protagoniste. Ora però proveremo a chiudere nel migliore dei modi conquistando un risultato positivo contro il Trani”.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-CHIETI 1-2

RETI: 4′ pt Di Camillo (C), 48′ pt Esposito (C), 21′ st Bisanti (L)

LECCE WOMEN: Shore, Polo (23′ st Depunzio, 39′ st Maci), Tomei, Felline, Tirabassi, Costadura, Marsano (33′ st Spedicato), Bergamo (23’ pt Bisanti), De Benedetto (19′ st Durante), Cazzato, D’Amico. In panchina: Rizzon, Cucurachi, Capello. Allenatrice: Indino.

CHIETI: Falcocchia, De Vincentiis (17′ st Di Lodovico), Esposito, Ferrazza, Benedetti, Carnevale, Cutillo, Di Camillo G., D’Intino (7′ st Colavolpe), Galluccio, Romeo. In panchina: Seravalli, Di Sebastiano, Vukcevic, Venditti. Allenatore: Di Camillo.

ARBITRO: Andriambelo di Roma.

NOTE: Gara con spettatori a capienza ridotta. Ammonite: Di Lodovico (C); Romeo (C). Recupero: 4′ pt; 5′ st.

—

RISULTATI (giornata 21): Crotone-Res Roma 0-3; Lecce Women-Chieti 1-2; Monreale-Palermo 2-6; Pescara-Ternana 0-0; Sant’Egidio-Apulia Trani 1-1. Ha riposato: Formello..

CLASSIFICA: Palermo* 49 (promosso in serie B); Chieti* 42; Res Roma* 40; Lecce Women* 33; Ternana 28; Apulia Trani* 24; Pescara* 21; Monreale* 17; Formello*, Sant’Egidio* 16; Crotone* 5. *: una gara in meno.

PROSSIMO TURNO: (ultima giornata – domenica 20): Apulia Trani-Lecce Women; Chieti-Monreale; Formello-Crotone; Palermo-Pescara; Res Women-Sant’Egidio.

(foto: M. Bisanti)