FEMMINILE – Chiusura di stagione in bellezza: il Lecce Women espugna il campo della neopromossa in B

Si chiude con una vittoria di prestigio l’avventura del Lecce Women in Serie C 2023/24. Le salentine, allenate da Vera Indino, sono riuscite ad imporsi (2-3) sul campo della Vis Mediterranea neopromossa in Serie B, nel giorno della sua festa insieme ai propri tifosi.

Campane in vantaggio al 15′ con un gol di Fontana, prontamente pareggiato dalla prima rete di giornata di capitan Serena D’Amico; al 40′ ancora Vis in vantaggio con Klaj. Nella ripresa il Lecce Women riacciuffa il pareggio con un gol di Scardino, il quarto stagionale. A una decina di minuti dalla fine, poi, l’ennesima perla di D’Amico regala la vittoria al Lecce Women e gli ultimi tre punti della stagione, chiusasi con una salvezza tranquilla e con l’ottavo posto generale.

Altra stagione superlativa per D’Amico, autrice di 36 gol stagionali (30 in campionato e sei in Coppa); benissimo anche Ejzel con 22 reti (18+4); nella classifica delle marcatrici, con un numero di reti che va da uno a quattro, entrano anche De Vito, Becchimanzi, De Paola, Megna, Tomei, Hilker, Di Staso, Simone, Scardino, Pompa, Nutricati e Renna.

Così l’allenatrice giallorossa a fine gara: “Ci tenevamo a finire bene il campionato con una vittoria e poi giocare contro la promossa in Serie B è sempre una sfida stimolante. Io e il mio staff siamo orgogliosi della prestazione delle ragazze e del nostro percorso in campionato. Le ho viste tranquille, intente a provare le giocate allenate in settimana e la spigliatezza delle più giovani è stata la nostra marcia in più. Sono contenta anche per capitan D’Amico, brava a raggiungere anche quest’anno le 30 reti stagionali. Un esempio per le più giovani”.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 30 – ultima): Apulia Trani-Salernitana 1-1, Frosinone-E. Coscarello 1-0, Molfetta-Grifone Gialloverde 0-7, Montespaccato-Catania 3-0, Palermo-Trastevere 3-1, Vis Mediterranea-Lecce Women 2-3, Independent-Villaricca oggi.

CLASSIFICA: Vis Mediterranea 74 – Frosinone 71 – Trastevere 67 – Palermo 65 – Montespaccato 52 – Matera Sassi, Catania 51 – Lecce Women 49 – Independent 43 – Salernitana 39 – Villaricca 34 – Grifone Gialloverde 27 – E. Coscarello 21 – Apulia Trani 18 – Crotone 10 – Molfetta 9.

VERDETTI: Vis Mediterranea promossa in B; Apulia Trani, Crotone e Molfetta retrocesse in Eccellenza; playout Grifone G.-E. Coscarello.