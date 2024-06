UGENTO – Prima casella riempita: si ripartirà ancora da mister Mimmo Oliva in panchina

La prima casella è stata riempita: sarà ancora Mimmo Oliva l’allenatore dell’Ugento, in procinto di cimentarsi nel campionato di Serie D 2024/25.

La notizia della riconferma dell’allenatore originario di Francavilla Fontana è stata ufficializzata dal club del presidente Massimo De Nuzzo nella serata di ieri. Il tecnico è stato uno degli artefici della splendida cavalcata di Bernaola e compagni, conclusasi con la vittoria sul Bisceglie nello spareggio-promozione giocato a Francavilla Fontana.

Per Oliva si tratta della sesta stagione sulla panchina giallorossa. Fu lui a portare la neocostituita società calcistica dalla Prima Categoria all’Eccellenza in tre campionati, dal 2016-17 al 2018-19; lo stesso Oliva rimase nei quadri dell’Ugento Calcio sino alla stagione 2020-21, prima di guidare il Gallipoli Football e, per pochi mesi, la Toma Maglie, da luglio a novembre 2022. Nel suo curriculum anche due annate – a singhiozzo – nel Casarano in Eccellenza, tra il 2014 e il 2016 e altre esperienze a Racale, Taurisano e Ruffano.

Ufficializzato Oliva, ora si attendono le altre ufficializzazioni nei quadri dirigenziali.