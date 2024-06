GIOVANILI – Giovanissimi, l’Atletico Racale si ferma in finale. Allievi, trionfo del Levante Azzurro

Sfuma in finale il sogno dell’Atletico Racale. Nell’atto conclusivo del torneo regionale Giovanissimi Under 14, giocata ieri pomeriggio a Capurso, i salentini sono stati battuti per 2-1 dall’Asd Uniti per Cerignola, andato in vantaggio nel primo tempo con Maggio e poi ripreso dal gol di Bah. Nella ripresa, però, il nuovo e definitivo vantaggio del Cerignola con un gol di Clemente. Inutile il forcing finale del Racale, autore, comunque, di un’eccellente cavalcata nella manifestazione.

Nella finale regionale Allievi Under 16, invece, netta vittoria del Levante Azzurro sulla Pro Calcio Bari (3-0).

“Un plauso al nostro entourage per il risultato ottenuto in un campionato regionale a cui hanno partecipato ben 260 squadre. Siamo onorati per il grande risultato”: così l’Atletico Racale sui propri social.