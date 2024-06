LECCE – Berisha, che gioia! Arriva l’esordio in nazionale maggiore a pochi giorni dall’Europeo

Un’altra grossa soddisfazione per Medon Berisha. Il classe 2003 del Lecce, pre-convocato dalla nazionale albanese per i prossimi Europei, ha esordito ieri in prima squadra nell‘amichevole vinta dall’Albania per 3-0 contro il Liechtenstein. Berisha è entrato in campo nell’ultimo quarto d’ora finale, sul punteggio già fissato sul 3-0. Riposo per l’altro leccese Ylber Ramadani. L’esordio del centrocampista nativo di Munsingen, in Svizzera, è il coronamento di una stagione positiva, in cui ha trovato spazio anche in prima squadra, ben impressionando allenatore, tifosi e osservatori. Berisha è anche il capitano dell’Under 21, con cui vanta undici presenze e tre gol.

Ieri in campo anche Marin Pongracic nell’amichevole vinta dalla Croazia per 3-0 sulla Macedonia del Nord. Il centrale giallorosso è entrato in campo al 67′, sul punteggio di 2-0 per la sua nazionale.