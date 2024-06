LECCE – GDM, passo in avanti verso la copertura del Via del Mare: le ultime

C’è un netto passo in avanti per la questione della copertura dello stadio Via del Mare di Lecce in ottica Giochi del Mediterraneo 2026. Nelle scorse ore, infatti, è arrivato il via libera da parte del commissario dei GDM, Massimo Ferrarese, alla richiesta di ulteriori 25 milioni oltre agli 11,3 già richiesti e concessi per effettuare i lavori di ammodernamento dell’impianto.

Nel secondo lotto, quello della copertura dello stadio, è stato decisivo uno studio di fattibilità elaborato dai tecnici (e a spese) dell’Us Lecce e donato al Comune, cosa che ha reso più rapido l’iter che, in caso contrario, si sarebbe allungato di diversi mesi. Adesso sarà la validazione, da parte di Invitalia, del progetto, a dare il via definitivo alla pratica e a quantificare, effettivamente, l’importo da assegnare per il completamento di tali lavori, dando il via libera alla gara d’appalto che riguarda anche lo Iacovone di Taranto.

I lavori dovrebbero partire entro fine anno, a cominciare da quelli riguardante la riqualificazione dell’impianto, sia nell’area esterna, sia in quella interna: accessi, ammodernamento di bar e servizi igienici, della pavimentazione e del verde che circonda l’impianto, rifacimento integrale del terreno di gioco con la creazione di nuovi spazi commerciali e di punti ristoro.

Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Un primo step molto importante. Sono molto contento che il sogno continui grazie alla disponibilità del ministro Fitto e del commissario Ferrarese, ma anche grazie all’adeguatezza del Documento d’indirizzo progettuale da noi redatto e poi donato alla collettività. Continueremo a monitorare tutti i successivi step procedimentali con grandissima attenzione: la copertura è una struttura fondamentale per garantire un’adeguata vivibilità del Via del Mare in tutti i settori”.

L’assessore allo Sport del Comune di Lecce, Paolo Foresio: “Un primo passaggio fondamentale, sicuramente propedeutico per portare a casa il risultato. Speriamo che tutto vada nella direzione sperata grazie a uno straordinario lavoro di squadra che, in questo caso, vede insieme il Comune coi suoi uffici, l’Us Lecce, la struttura commissariale e i ministeri che stanno seguendo l’organizzazione. ora attendiamo di avere notizie relative al secondo masterplan del governo”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)