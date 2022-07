FEMMINILE – Altro ingaggio internazionale per il Lecce Women: ecco la portoghese Nissa Pereira

Preito Women Lecce dà il benvenuto alla calciatrice Nissa Maria Rebelo Pereira, 23enne, di origini portoghesi, proveniente da Springfield (Usa). La neo giallorossa viene dall’esperienza spagnola al Dux Logrono. Dopo aver ufficializzato il nuovo portiere, Noelia, ladà il benvenuto alla calciatrice Nissa Maria, 23enne, di origini, proveniente da(Usa). La neo giallorossa viene dall’esperienza spagnola al

“Non vedo l’ora di arrivare in Italia e giocare per il Lecce – ha detto Pereira -. Da sempre desideravo di giocare in Italia e imparare la vostra filosofia calcistica. Ho voglia di migliorare come calciatrice grazie alla guida dei miei coach italiani, nel contempo spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ superfluo dire che vengo a Lecce perché voglio vincere“.

Anche Pereira si unirà alle nuove compagne di squadra per l’inizio della preparazione estiva fissata per la prima settimana di agosto.