LECCE – Baroni: “Sta nascendo un Lecce giovane. Al mercato ci pensano Corvino e Trinchera”. In arrivo due blucerchiati

Una prova incoraggiante, almeno per 60 minuti e al cospetto di un avversario più esperto e più avanti nella preparazione. Mister Marco Baroni, nel post Lecce-Bochum, ha parole d’elogio per i suoi.

“Anche se potevamo fare qualche gol in più nel primo tempo, i ragazzi si sono mossi bene nonostante fossimo arrivati con poca brillantezza nelle gambe. Il campo mi ha dato ottime indicazioni. Sta nascendo un Lecce giovane, per un tempo abbiamo messo sotto una squadra più avanti di noi nella preparazione. Mercato? Ci pensano Corvino e Trinchera. A noi servono giocatori con voglia e determinazione per colmare il gap in questa categoria. Colombo? Non parlo dei singoli ma lui ha fatto una buona prova”.

E, a proposito di mercato: nella giornata di oggi dovrebbero arrivare altre due novità di mercato. La prima riguarda il portiere: il prescelto è Wladimiro Falcone, romano classe 1995, 195 cm d’altezza, di proprietà della Sampdoria. È molto vicino a trasferirsi nel Salento anche il suo compagno di squadra, il centrocampista norvegese Kristoffer Askildsen, classe 2001, centrale di centrocampo alto 190 cm. Entrambi arriverebbero in giallorosso in prestito annuale con diritto di riscatto per il Lecce e di controriscatto per il club blucerchiato.