LECCE – Bel gioco e super Colombo per Baroni, ma il Bochum vince in rimonta

Buone impressioni nonostante la sconfitta nella terza amichevole precampionato del Lecce, battuto per 2-3 dal Bochum a Bressanone. Per i giallorossi un’ottima prova corale ed in termini di gioco soprattutto da parte dei titolari, mentre alla lunga il calo è stato evidente e al tempo stesso comprensibile alla luce di ritmi e trend estivi.

Nel primo tempo c’è quasi solo una squadra in campo ed è il Lecce, che prima squilla due volte al decimo con Strefezza da fuori e poi, al 14′ trova il vantaggio grazie a Colombo, che ribadisce in rete la palla respinta da Esser sul suo diagonale. Un minuto e ancora Strefezza sfiora la traversa di mancino. Il bis è solo rimandato ed arriva al diciassettesimo: Colombo di avventa di testa su un pallone vagante che mette alle spalle dell’estremo teutonico. Ancora la punta scuola Milan alla conclusione due volte prima della mezz’ora, quando in entrambi i casi è decisivo Essere nel parare evitando che il match sia chiuso prima dell’intervallo. Così, alla prima vera occasione, il Bochum passa grazie a Storer che in diagonale batte Bleve dopo la sponda di Hoffmann. I giallorossi si riprendono il pallino del gioco fino a quando, poco prima del riposo, Holtmann mette sotto l’incrocio l’assist di Asano per il pari.

Il monologo salentino riparte ad inizio ripresa e al 55′ Helgason viene fermato per dubbio offside dopo il piattone vincente. Sessanta secondi e la traversa biancoblù trema dopo il siluro di Strefezza a portiere battuto. Ancora Lecce ed ancora l’estremo avversario decisivo sul diagonale di Helgason. Al 64′ a gran sorpresa il Bochum sigla il sorpasso con Ganvoula, che si invola verso la porta di Bleve battuto con un piattone. I ritmi si abbassano nel finale ed ai giallorossi resta solo il cross di Baschirotto per la testa di Rodriguez, ancora parata da Reimann. Il match si chiude così sul 2-3.