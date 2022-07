FEMMINILE – Lecce Women, il primo acquisto per la nuova stagione è Noelia Prieto

Primo ingaggio ufficiale per il Lecce Women in vista della prossima stagione sportiva 2022/23. Il club giallorosso si è aggiudicato le prestazioni del portiere Noelia Prieto, classe 1995, di nazionalità spagnola. Arriva nel Salento dopo aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C dell’Apulia Trani nello scorso campionato. Nel curriculum di Prieto, ci sono anche diverse annate nei campionati nazionali spagnoli.

Il neo portiere giallorosso si trasferirà a Lecce nei primi giorni del prossimo mese, in concomitanza con la preparazione pre-campionato: “Sono felice – afferma Prieto – di poter fare parte di questo nuovo progetto tanto ambizioso. Ho voglia di dimostrare il mio livello ancora una volta e di lottare con le mie nuove compagne di squadra per la scalata in Serie B“.

(in foto: Noelia Prieto con la maglia dell’Apulia Trani)