LECCE – Il vp Liguori: “Travolti ovunque dal calore dei tifosi”. Coppa Italia, la proposta: “Biglietti a un euro per gli abbonati”

Il vice presidente del Lecce, Corrado Liguori, ha parlato dal ritiro di Folgaria sulla fase di preparazione dei giallorossi, sulla prima di Coppa Italia e sull’entusiasmo degli onnipresenti tifosi salentini. Un estratto delle sue dichiarazioni odierne.

CLIMA E SQUADRA – “C’è un bel clima, anche atmosferico, sono contento. I nuovi si sono aggregati bene, Colombo si muove già benissimo ma siamo ancora work in progress. Sarà un mercato lungo, dovremo avere pazienza, sapendo di avere dei professionisti come Corvino e Trinchera“.

CALORE DEI TIFOSI – “Abbiamo la tifoseria più bella che esista, con un attaccamento alla maglia senza precedenti, in qualunque luogo noi andiamo, troviamo entusiasmo vero e sincero dei tifosi che ti spinge ad andare avanti anche tra mille difficoltà. Un calore tipico salentino, non solo di quelli che ci vivono, ma anche di quelli che sono sparsi ovunque“.

ABBONAMENTI – “Siamo attorno ai 12mila, purtroppo i primi giorni abbiamo avuto dei problemini e ce ne scusiamo ma ora stiamo marciando nel verso giusto. Abbiamo dovuto gestire 18.600 rinnovi e non sono pochi. Ci sono potenzialmente 9mila abbonati che potrebbero rinnovare entro il 13 luglio. Sono tremila i nuovi abbonamenti, procediamo così, consapevoli del fatto che gli spalti del Via del Mare saranno gremitissimi. La prima uscita sarà contro il Cittadella, la nostra bestia nera. L’anno scorso facemmo benissimo in Coppa Italia e ci aspettiamo una cornice di pubblico importante. Proporrò il prezzo simbolico di un euro per tutti gli abbonati, per avere tantissima gente allo stadio per il nostro esordio. La nostra gente merita il massimo e noi, nei limiti del possibile, ci mettiamo tutte le nostre forze. Noi viviamo di sorrisi e del fatto che la nostra gente sia contenta”.