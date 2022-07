LECCE – Riposo assoluto in attesa di nuovi arrivi dal mercato

Dopo la doppia seduta di ieri a Folgaria, chiusasi con una mega grigliata di gruppo, il Lecce, oggi, osserva un giorno di riposo assoluto per recuperare dagli imponenti sforzi fisici di questi giorni. La ripresa è fissata per domani mattina, sempre presso il centro sportivo Marzari di Folgaria.

La trasferta in Trentino si chiuderà venerdì prossimo. Mercoledì è prevista l’ultima delle tre amichevoli in programma, quella col Bochum da giocarsi a Bressanone.

Poche novità dal mercato in questi ultimi due giorni. Si attendeva una nuova ufficializzazione nelle scorse ore che, al momento, non c’è stata. Dovrebbe essere quella relativa al difensore del Genoa Nikola Maksimovic, legato al club rossoblù sino al 2025 ma in procinto di rescindere per accettare la corte del Lecce, dove dovrebbe avere un posto da titolare al centro della difesa. Il nodo da risolvere è l’ingaggio del calciatore che dovrebbe essere pagato dalle due società, in parti ancora da definire. Il calciatore dovrebbe giungere nel Salento con la formula del prestito: anche in questo caso, è da valutare l’eventuale presenza di diritti di riscatto e/o di controriscatto.

(foto: Corvino, Trinchera e Baroni a Folgaria, ©Us Lecce)