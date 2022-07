VOLLEY – Tanti nuovi arrivi per Casarano e Melendugno. Leverano, confermato Laterza in regia: le ultime dal mercato

LEO SHOES CASARANO – Ultimi ingaggi del club rossazzurro: Dopo gli arrivi di Nicola Cianciotta e Federico Guadagnini, il ds Luigi Anastasia porta a Casarano Marco Ulisse, classe 2001, marchigiano, ultima stagione al Fano (Serie B) e, per le statistiche, uno dei migliori schiacciatori del girone. Nel roster ci sarà anche Lorenzo Moschese, centrale classe 2003, 199 cm, proveniente dalla Colombo Volley Genova, con cui si è laureato campione d’Italia under 19 nella stagione 2020-21. Jacopo Urso sarà ancora rossazzurro, dopo quanto fatti vedere con la prima squadra, da aggregato, da ottobre scorso in poi. Insieme a Francesco Prosperi, comporrà un pacchetto di liberi dal grande potenziale tecnico. Infine, arriva nel Salento lo schiacciatore polacco Lukasz Ciupa, proveniente dal campionato ungherese, dove è stato designato come miglior battutore e miglior schiacciatore della competizione nazionale. Classe 1991, 194 cm, Ciupa vanta esperienze in Polonia, Slovacchia, Francia e Ungheria e si è sempre contraddistinto per le sue grandi doti da attaccante e per una buona fase di muro e ricezione.

BCC LEVERANO – Andrea Laterza sarà ancora il palleggiatore gialloblù. Classe 1979, Laterza è stato riconfermato nel roster della BCC anche per la prossima stagione: “Sono felicissimo per questo rinnovo, per me sarà il quarto anno, seppur non consecutivo, con la maglia gialloblù. Sono motivatissimo, la società è riuscita, di nuovo, a comporre una buona squadra con innseti importanti. Sarà un campionato insidioso. Per me la BCC è come una famiglia e se questo dovesse essere il mio ultimo campionato, sarei felicissimo di farlo con la maglia del Leverano”.

NARCONON MELENDUGNO – Il ds Alessandro Cisternino prosegue con l’allestimento della rosa per il Melendugno 2022/23. Dopo il colpaccio Valeria Caracuta e la riconferma di Fabiana Antignano, la società rossonera, in questi giorni, ha ufficializzato: l’opposto Sara Stival, classe 2001, 182 cm, originaria di Torino e, nell’ultima stagione, compagna di squadra di Caracuta ad Aragona. In carriera ha anche militato con Chions (B2), Settimo, Folgore San Mauro, Chieri, Martignacco (A2), anno della sua esplosione, prima di scendere al Sud; ha firmato anche Ilaria Maiorano, schiacciatrice classe 2004, proveniente da Orago, dove è cresciuta e ha messo in mostra tutte le sue potenzialità; sarà a disposizione di coach Napolitano anche il libero Cecilia Oggioni, reduce dalla A2 con Catania e desiderosa di riprendersi la categoria. Oggioni ha indossato le casacche di Roma oin A2, Montecchio Maggiore e, infine, Catania. È nata nel 1999 ed è alta 179 cm.