NARDÒ – Lutto per il dg Silvano Toma, ancora un rinvio per la presentazione di mister Ragno

Ancora un rinvio per la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Nardò, mister Nicola Ragno. Questa volta, purtroppo, lo slittamento dell’evento non è causato dalle bizze meteorologiche, come successo martedì scorso, ma da un improvviso lutto che ha colpito, nelle scorse ore, il direttore generale neritino Silvano Toma, che ha perso il fratello Francesco “improvvisamente e prematuramente”, scrive l’ufficio stampa del club.

Francesco Toma, tra l’altro, era zio della collaboratrice amministrativa del sodalizio granata, Francesca Bosco.

La conferenza stampa, che era prevista per il pomeriggio di oggi, è stata, ovviamente, rinviata a data da destinarsi.

—

Alla famiglia del direttore Silvano Toma e al club granata, le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.