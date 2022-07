LECCE – Trinchera: “Bilancio molto positivo, puntiamo sui giovani di qualità. C’è emozione, ma sarò ancora più determinato”

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, traccia un bilancio del ritiro di Folgaria, che si conclude domani mattina.

“Bilancio molto positivo, i ragazzi hanno lavorato alla grande e siamo contenti. Abbiamo trovato un ambiente meraviglioso e lo staff ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare. Anche i nostri tifosi ci hanno raggiunto più volte. Dalla gara col Bochum abbiamo tratto ottime indicazioni contro un avversario di tutto rispetto. La squadra ha approcciato alla gara con intensità e non abbiamo affatto sfigurato, nonostante il risultato. Non meritavamo di perdere. Abbiamo creato tante occasioni, loro di meno ma hanno fatto tre gol. Colombo? Ragazzo di grande prospettiva, un talento innato e puntiamo forte su di lui. Ha tutte le qualità per darci un grande contributo. Noi siamo un cantiere aperto, come tutti. Grande attenzione c’è non solo alle entrate, ma anche alle uscite. Abbiamo le idee chiare. Facciamo un mercato mirato senza fare follie. Il mercato è lungo e complesso, anche imprevedibile, ma noi non facciamo le cose per caso e lavorare accanto a Corvino mi agevola. C’è emozione perchè è la mia prima Serie A e perché la faccio col Lecce, la squadra per cui ho sempre tifato, motivo in più per essere ancora più determinato. Il mercato condiziona il rendimento di alcuni dei calciatori, soprattutto quelli che inconsciamente sono indirizzati altrove, ma questo è il gioco della parti. A ognuno di loro abbiamo comunicato le intenzioni della società. Puntiamo sui nostri giovani di qualità. Strefezza? Giocatore imprevedibile, straordinario, sa fare bene le due fasi e fa anche tanti assist. Sono sicuro che farà un grande campionato in Serie A”.

Intanto, sono state ufficializzate due amichevoli per venerdì 22 luglio, a Francavilla Fontana, contro la Virtus (h 21), e per venerdì 29, al Tardini contro il Parma (h 20.30), con diretta su Sportitalia.

(foto: S. Trinchera, ©Coribello/SalentoSport)