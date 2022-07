PODISTICA – Settimana ricca di eventi: si parte stasera da Copertino, poi Specchia e Collepasso

Il circuito podistico organizzato dalla Fidal Lecce fa tappa, questa sera, a Copertino, dove si correrà la prima edizione della Stracittadina Copertinese, organizzata dall’asd The Prison in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Copertino. La corsa di questa sera è valida come quinta tappa del circuito Salento Gold.

Si correrà su un percorso urbano lungo 3,5 km da ripetere due volte, per un totale di sette km, con partenza fissata, per le ore 20, in piazza Umberto I. Raduno alle ore 18; dalle 21.30, premiazioni di atleti e società.

Nei giorni scorsi si sono corse la Straradeo (Aradeo, Salento Tour, 19 giugno), la Scalata delle Veneri (Parabita, Salento Tour, 10 luglio), la Stracittadina Martanese (Martano, Salento Gold, 26 giugno) e la Corri con Don Tonino (Torre San Giovanni, 3 luglio, Dolichos).

Zakaria Zakri (SM, Saracenatletica) si è aggiudicato il primo posto assoluto della Straradeo col tempo di 31’03”, precedendo, di una ventina di secondi, Gabriele Lezzi (AJPM, Tre Casali) e Emanuele Coroneo (SM35, Podistica Magliese), mentre il primo posto assoluto tra le donne è stato appannaggio di Elena Conte (SF, Atletica Taviano ’97) col tempo di 36’55”, davanti a Pamela Greco (SF 50, Saracenatletica) e Lavinia Pugliese (Pod. Pontelungo Bologna).

Podio tutto targato Podistica Magliese nella Scalata delle Veneri: primo Luca Quarta (SM45), 36’09”; secondo Emanuele Coroneo (SM35), terzo Vincenzo Di Toma (SM45); tra le donne, si ripete Elena Conte (SF, Atl. Taviano ’97 Onlus), prima in 43’10”, davanti, ancora una volta, a Pamela Greco (SF50, Saracenatletica) e a Sonia Pascali (SF55, Tre Casali).

Nella Stracittadina Martanese si è imposto Paolo Lombardo (SM, Avis Sport Novoli) col tempo di 29’22”, davanti a Rocco Cera (SM, Pod. A13 Alba Taurisano) e a Samuele A. Dell’Assunta (SM45, Galatletica Dream Team). Terza vittoria consecutiva nel Salento Gold per Pamela Greco (SF50, Saracenatletica), che si era imposta anche a Muro Leccese e a San Pietro in Lama; seconda Francesca Mele (SF40, Club Correre Galatina), terza Valentina Farì (SF, La Mandra Calimera).

Rocco Cera (Sm, A13 Alba Taurisano), infine, ha tagliato per primo il traguardo nella Corri con Don Tonino di Torre San Giovanni, precedendo Emanuele Cianci (Sm40, La Mandra Calimera) e Daniele Leggio (Sm, Tre Casali). Tra le donne, stravince Arianna Dentis (PF, Atletica Saluzzo), con tre minuti di vantaggio su Pamela Greco (SF50, Saracenatletica) e Francesca Riti (SF, Montedoro Noci).

Prossimi appuntamenti podistici: sabato la 8 Ore di Specchia (organizzazione Amatori Corigliano); domenica ancora Salento Tour con la Cronosalento di Collepasso (organizzazione Saracenatletica).

(foto: una fase della Corri per Don Tonino – ph. Di Pierro)