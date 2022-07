BEACH SOCCER – Giacomazzi, Chevanton, Di Michele e tanti altri campioni attesi sulla spiaggia di San Cataldo

Dopo aver ospitato il Pro Tour di Beach Volley nei giorni scorsi, Lecce si appresta, nuovamente, a essere la sede di un grande evento sportivo. Domani e domenica, sul Lungomare Vespucci, all’interno della Lecce Beach Arena di San Cataldo, farà tappa il Campionato internazionale di beach soccer “Città di Lecce”, organizzato dall’International beach Soccer di Maurizio Iorio, ex bomber di Bari, Genoa, Roma, Torino.

Saranno in campo, anzi sulla sabbia, anche alcuni volti noti ai tifosi del Lecce, e non solo: David Di Michele, Gennaro Del Vecchio, Antonio Chimenti, ma anche Angelo Di Livio, Nicola Legrottaglie e tanti altri. Domenica mattina, poi, è in programma una gara di esibizione tra le All Star del Lecce Calcio, con Guillermo Giacomazzi e Ernesto Chevanton in prima fila, contro una selezione Mundial. Le partite si giocheranno domani e domenica, dalle 16.30 alle 18.30. Le dichiarazioni, nella conferenza stampa di presentazione, dell’assessore allo Sport del Comune di Lecce, Paolo Foresio, e di Maurizio Iorio.

FORESIO – «La settimana scorsa abbiamo portato il beach volley mondiale sulla spiaggia di San Cataldo e come promesso la Lecce Beach Arena non chiude ma rilancia in questo weekend ospitando una tappa dell’International Beach Soccer promosso da Iorio. Sono molto soddisfatto di questa secondo grande evento sportivo, che spero possa richiamare un grande pubblico di leccesi e turisti come è successo una settima fa con il beach volley e ringrazio Puglia Promozione che ha sostenuto il Comune nell’organizzazione di questo torneo che ci permetterà di rivedere anche tanti ex giocatori del Lecce che saranno impegnati domenica mattina in una partita di All Stars contro una selezione di giocatori mundial».

IORIO – «Ho portato questa lega in Italia 25 anni fa ma devo dire senza retorica che sono molto felice di arrivare con questo torneo a Lecce, città a cui mi lega un bel rapporto, anche se ci ho giocato solo da avversario. Siamo motivati, insieme all’Amministrazione comunale, ad organizzare un’iniziativa che possa restare nella memoria. Le altre nazionali con cui competiamo – Gambia che ci ha battuto nella prima tappa, Brasile e Argentina – sono davvero molto forti. Nelle fila del Brasile, ci saranno anche due ex giallorossi come Pià, Babù e Angelo».

(in foto: P. Foresio, M. Iorio)