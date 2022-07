LECCE – Finito il ritiro di Folgaria, ora due giorni di riposo. Si raduna la Primavera

È terminato oggi il ritiro pre-campionato del Lecce in quel di Folgaria (Tn). In mattinata, ultimo allenamento al centro sportivo “Marzari”, rompete le righe. Mister Marco Baroni ha concesso due giorni di riposo a tutto il gruppo, che si ritroverà lunedì pomeriggio presso il Deghi Center di San Pietro in Lama. La società “ringrazia la magnifica comunità di Folgaria, Alpecimbra e l’Alpen Hotel Eghel per la straordinaria e calorosa accoglienza e ospitalità riservata ai giallorossi in questi giorni”. Il prossimo appuntamento in campo sarà l’amichevole con la Virtus Francavilla di venerdì prossimo, alla Nuovarredo Arena.

Intanto, stamani è stata inaugurata la stagione sportiva 2022/23 della Primavera di mister Federico Coppitelli. Il gruppo si è ritrovato al Deghi Center, ove era presente anche il direttore dell’area tecnica, nonché supervisiore del settore giovanile, Pantaleo Corvino.

Nelle ultime ore, il gruppo dei giovani lupi si è arricchito della presenza di Noham Abdellaoui, difensore centrale francese classe 2004, proveniente dal St-Étienne. Lunedì mattina, partenza per il ritiro in Calabria, a Cotronei.

(foto: il presidente visita la squadra a Folgaria – ph Us Lecce)