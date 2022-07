BASKET A2/m – Due conferme e due volti nuovi per AP Nardò. Il girone e le avversarie dei granata

Comincia a prendere forma il roster della Hdl Andrea Pasca Nardò di coach Gennaro Di Carlo (che sarà coadiuvato da Mario Cottignoli) per il prossimo campionato di A2 di basket. Negli ultimi giorni, il club granata ha ufficializzato i seguenti atleti:

– Jacopo Borra, classe 1990, 215 cm, da Torino, cresciuto nel Moncalieri per poi passare nel vivaio della Fortitudo Bologna, dove vince il campionato Cqadetti 2009 e la Coppa Italia, vestendo la maglia azzurra nell’Under 16, 18 e 20, guadagnandosi anche diverse convocazioni in nazionale maggiore sperimentale. Dopo Bologna, gioca a Treviglio, Pisdtoia, Omegna, Bacrellona, Roseto e Imola, Sassari in A1 nella scorsa stagione, poi ancora Fortitudo;

– Andrea La Torre, classe 1997, 204 cm, riconfermato. Nella scorsa annata, 23 minuti di media a partita cpn cinque punti, tre rimbalzi e un assist;

– Mitchell Poletti, capitano granata, classe 1988, 205 cm, nella scorsa annata 14 punti di media nella stagione regolare, 17 nella serie playout contro Capo d’Orlando;

– Matteo Parravicini, classe 2001, originario di Varese, 187 cm, viene dalla vittoria del campionato di A2 con Scafati dopo essere cresciuto nelle giovanili della società della sua città. Ha anche indossato le maglie di Oleggio e a Bergamo in A2, dove viene eletto miglior under 21.

Nardò è stato inserito nel girone Rosso del prossimo campionato di A2 insieme a: Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, Chieti, San Giobbe Chiusi, United Eagles Cividale del Friuli, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro 2015 Forlì, Pallacanestro Mantovana, Pistoia Basket, Basket Ravenna, Rinascita Rimini, Cestistica San Severo, APU Udine.

Via al campionato il 2 ottobre.

(in foto: Mitchell Poletti)