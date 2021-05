VIRTUS MATINO – Costantino: “Playoff? Fare sei punti e sperare. Col Gallipoli sarà molto dura”

Il successo in rimonta contro l’Atletico Racale ha rilanciato le ambizioni playoff della Virtus Matino. Giambuzzi e compagni hanno di fatto ritrovato dopo tre gare il sapore della vittoria, e, dovranno in queste ultime due uscite stagionali, tentare un assalto al quarto posto, che a conti fatti, dipenderà anche dai risultati delle rivali, come confermato anche dalla presidentessa Cristina Costantino.

VINCERE E SPERARE – “La classifica oggi dice che il Matino è quinto. Abbiamo l’ obbligo di provare ad arrivare quarti e per raggiungere questo risultato dovremmo tentare di vincere entrambe le partite rimaste, contro Gallipoli prima e Maglie poi. Ma la classifica dice anche che tutto questo potrebbe non bastare, quindi occorrerà sperare in un passo falso delle nostre avversarie”.

GALLIPOLI – “Contro i giallorossi sarà una partita importante, una sfida tra due squadre degne di ambire ad un posto nei playoff, sarà molto dura; ho rispetto per il Gallipoli, ma nutro fiducia nei miei ragazzi”.

DUE RETROCESSIONI DALLA D – “Per il nostro percorso, questa decisione, che già da marzo a me era ben chiara, non cambia nulla. La Puglia ha solo un posto per la Serie D e sarà riservato alla squadra vincitrice della finalissima tra le prime classificate del Girone A e Girone B. Con la decisione di far ripartire il campionato di Eccellenza ad aprile, con una formula di un mini torneo, le possibilità di eventuali ripescaggi delle migliori seconde, si sono ridotti al minimo. Oggi si è solo avuta la certezza”.