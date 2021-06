ECCELLENZA – Ultima giornata: l’Ugento spera. Gir. A, Barletta-Manfredonia vale la finale: gli arbitri

Ultimi novanta minuti (più recupero) della stagione regolare nel mini-torneo di Eccellenza pugliese 2020-21, il cui format è stato sconvolto per via della pandemia.

Nel girone B, con Otranto, Martina e Matino già sicure dei playoff, è in palio l’ultimo posto con l’Ugento che parte favorito, avendo un punto di vantaggio sulle inseguitrici e potendo ospitare un Racale ormai, da tempo, senza obiettivi. Maglie, Gallipoli e Sava sono alla finestra e devono sperare non solo nelle proprie capacità, ma anche nei risultati altrui (QUI l’approfondimento).

Ai playoff, che cominceranno domenica 13, andranno le squadre classificate dal primo al quarto posto, con questo schema: semifinali prima-quarta, seconda-terza (gara secca sul campo della squadra col miglior ranking). In caso di parità al 90′, due tempi da 15 minuti; in caso di ulteriore parità, passerà il turno la squadra col miglior ranking. Le vincenti si affronteranno in finale, domenica 20; le vincenti dei due gironi, infine, se la giocheranno in gara secca domenica 27.

Il programma della tredicesima con le relative designazioni arbitrali:

dom. ore 16.30

AEL Grottaglie-Gallipoli: Cristiana Laraspata di Bari (Nero-Dellaquila)

DC Otranto-Deghi: Paolo Cipriani di Molfetta (Sindaco-Minerva)

Martina-S. Massafra: Francesco Mallardi di Bari (Mazzarelli-Palermo)

Sava-Maglie: Riccardo Ghinelli di Roma 2 (Magnifico-D’Ambrosio)

Ugento-Racale: Federico Paladini di Lecce (Vitobello-Santo)

Riposano: Matino e Castellaneta

–

CLASSIFICA: DC Otranto 23 – Martina e Matino 21 – Ugento 17 – Maglie 16 – Gallipoli e Sava 15 – S. Massafra 10 – Deghi 9 – Racale e Grottaglie 7 – Castellaneta 4.

—

Il programma nel girone A (c’è lo scontro diretto tra la seconda, il Barletta, e la prima, il Manfredonia)

dom. ore 16.30

Vieste-Vigor Trani: Ruggiero Doronzo di Barletta (Latini-Panebarca)

Barletta 1922-Manfredonia: Andrea Paccagnella di Bologna (Grimaldi-Miccoli)

Mola-Corato: Marco Schmid di Rovereto (Battista-Spedicato)

UC Bisceglie-Real Siti: Marco Colazzo di Casarano (Turco-Massimino)

Riposano: AT San Severo, Audace Barletta, Orta Nova

–

CLASSIFICA: Manfredonia 23 – Barletta 22 – A. Barletta 17 – Corato e Mola 16 – UC Bisceglie 11 – AT San Severo 9 – Vigor Trani 8 – Vieste e Orta Nova 7 – Real Siti 3.

(foto: Cristiana Laraspata, arbitrerà Grottaglie-Gallipoli – ph. Coribello/SalentoSport)