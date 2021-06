ECCELLENZA/B – Playoff, è ancora lotta aperta per il quarto posto. Ugento favorito, ma…

Se almeno tre squadre sono sicure dell’accesso ai playoff di Eccellenza girone B, non c”è altrettanta certezza riguardo i piazzamenti finali di ognuna di esse. L’Otranto, primo, potrebbe anche chiudere al secondo posto; il Martina, sicuramente almeno secondo, potrebbe anche scavalcare l’Otranto; il Matino è terzo sicuramente: è attualmente a pari punti col Martina, lo scontro diretto con la squadra di Pizzulli si è chiuso sullo 0-0 e, in caso di arrivo a pari punti, si ricorrerà alla differenza reti generale nettamente a favore del Martina (+16) sul Matino (+10).

L’Ugento, vincendo col Racale, sarebbe matematicamente qualificato al quarto posto. Sava (15) e Maglie (16), domenica prossima, si sfideranno in uno scontro diretto che potrebbe anche essere vano, in caso di successo dell’Ugento sul Racale. In caso di arrivo a pari punti a quota 18 tra Ugento e Sava (pareggio dell’Ugento col Racale, vittoria del Sava col Maglie, non vittoria del Gallipoli a Grottaglie), prevarrebbe la formazione tarantina, avendo vinto lo scontro diretto (1-0) coi giallorossi; in caso di arrivo a tre a 18 punti tra Ugento, Sava e Gallipoli, si ricorrerebbe alla classifica avulsa: Gallipoli 4, Sava 3, Ugento 1, ai playoff il Gallipoli come quarta. Potrebbero chiudere a pari punti anche Ugento e Gallipoli: scontro diretto in parità (1-1), si va alla differenza reti generale (ora +4 Ugento, +3 Gallipoli). Situazione incerta.

Il Maglie deve battere il Sava e sperare che l’Ugento non vinca col Racale.

All’Otranto, per conservare la prima posizione, servirà vincere con la Deghi oppure pareggiare in caso di sconfitta del Martina. Qualora Otranto e Martina arrivassero a pari punti, con lo scontro diretto in parità (0-0) si ricorrerà alla differenza reti generale (al momento uguale: +16 entrambe).

Questo il riquadro degli scontri diretti che riguardano le squadre in lotta per il quarto posto:

Ultima giornata: Grottaglie-Gallipoli, DC Otranto-Deghi, Martina-Massafra, Sava-Maglie, Ugento-Racale (riposano Matino e Castellaneta).