LECCE – Pasculli su Baroni: “Umile e modesto, un punto di riferimento”. E spinge i giovani…

Pedro Pablo Pasculli, compagno di Marco Baroni per i due anni in cui il neo allenatore del Lecce ha vestito il giallorosso, spende parole positive per l’ex tecnico della Reggina.

“Ha tutte le potenzialità per fare bene – dichiara al Nuovo Quotidiano di Puglia – come ha già fatto a Benevento, portando i sanniti in B ai playoff, come ha fatto quest’anno rimettendo in corsa una Reggina ancorata in zona salvezza. Lo ha fatto a Reggio, migliorando subito la fase difensiva che è stata la croce del Lecce con Liverani e Corini e a Reggio, Baroni non ha certo rinunciato a un calcio piacevole. Mi pare abile a garantire gli equilibri più importanti. E poi sa vivere e far vivere positivamente i rapporto all’interno della squadra. Aveva il suo ruolo nella nostra squadra ai tempi di Mazzone. Marco era umile, la modestia, il rispetto per gli altri, la collaborazione con tutti, il senso profondo della squadra ne facevano un punto di riferimento”. E ancora: “Per il futuro serve una squadra tonica come richiede un campionato durissimo come la Serie B. Un’operazione ringiovanimento mi sembra necessaria, e Baroni con Corvino faranno le scelte giuste”.

Sui calciatori: “Coda ha pagato pesantemente quanto fatto nella stagione. ogni tanto si calpestavano i piedi con Stepinski. Rodriguez è bravo, veloce, leggerino, mi ricorda un po’ Moriero in certe caratteristiche, ma deve lavorare molto per arrivare al suo livello. Soffre un po’ il confronto con l’avversario. Pettinari? Ottimo giocatore, aveva l’intesa migliore con Coda. Baroni farà le sue scelte, io vorrei vedere qualche nostro ragazzo in rampa di lancio. Ha fatto bene Gallo, mi piace Maselli. In altri paesi ci sono giovani 2001-2002 che giocano in Champions. Qui bisogna avere più coraggio, Baroni crede nei giovani”.

(foto: P.P. Pasculli – ©M. Caputo)