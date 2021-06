SERIE C – Playoff, in archivio i quarti di finale: ecco le quattro semifinaliste e gli accoppiamenti

Alessandria, Padova, Avellino e Albinoleffe sono le quattro semifinalista dei playoff di Serie C.

L’Alessandria, dopo aver perso per 1-0 sul campo della Feralpisalò, ha vinto, con lo stesso punteggio, sul proprio terreno, avanzato al turno successivo per il miglior ranking.

Impresa mancata per il Renate, che, dopo aver perso per 1-3 in casa contro il Padova, ha vinto con lo stesso punteggio all’Euganeo, ma ciò non è stato sufficiente per passare in semifinale.

Limita i danni l’Avellino che, dopo la vittoria interna per 2-0 col Sudtirol, perde per 1-0 in Alto Adige e continua nel sogno B.

Esce il Catanzaro di Antonio Calabro: dopo lo 0-1 interno contro l’Albinoleffe, i calabresi hanno perso per 2-1 anche la gara di ritorno.

Queste le semifinali: Albinoleffe-Alessandria, Padova-Avellino. Andata 6 giugno, ritorno il 9.