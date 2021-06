LECCE – Nove “prestiti” sulla via del ritorno: la situazione

Con l’avvio del nuovo corso targato Marco Baroni, il Lecce, con la guida di Pantaleo Corvino, dovrà valutare i suoi tesserati ceduti in prestito stagionale ad altri club. Sarà compito del neo tecnico giallorosso, di comune accordo con la società, valutare se tali elementi potranno far parte stabilmente del suo progetto per l’annata calcistica 2021-22. Vediamo la situazione, nel dettaglio:

Romario Benzar, classe 1992, terzino destro: arrivato al Lecce nella stagione 2019-20, ha collezionato solo una presenza in Tim Cup e tre in Serie A. Ceduto al Perugia nell’annata appena conclusa, col club umbro ha racimolato solo quattro presenze; tornato alla base, è stato poi girato, in prestito, al Vitorul (club rumeno) col quale ha giocato 18 partite in campionato e cinque nei playout.

Davide Riccardi, classe 1996, difensore centrale: al Lecce sin dalla stagione 2017-18; nel 2019-20, l’esordio in giallorosso in Serie A (unica presenza, Lecce-Sassuolo 2-2). A metà stagione fu ceduto al Venezia (sette gettoni), da quest’anno in forza al Catanzaro di Antonio Calabro, eliminato ai quarti di finale playoff (21 presenze, di cui una in Tim Cup, e un gol).

Brayan Vera, classe 1999, esterno sinistro basso o alto: otto apparizioni in Serie A e una in Tim Cup con Liverani, al Cosenza ha giocato 24 partite (22 in campionato e due in Tim Cup), perdendo il ruolo da titolare da febbraio in poi.

Joakim Milli, portiere classe 2000: sta ultimando il campionato di Serie D col Nardò, disputando una stagione su buoni livelli.

Edgaras Dubickas, attaccante lituano classe 1998: al Lecce dalla stagione 2017-18, quest’anno, prima di essere girato al Livorno, ha vestito il giallorosso in cinque occasioni (quattro in campionato, una in Tim Cup, segnando un gol). In Toscana ha collezionato 16 presenze, segnando cinque gol.

Silvio Colella, terzino destro classe 2002: sta portando a termine la stagione di Serie D col Bitonto (10 presenze), dopo aver vestito la casacca della Primavera del Lecce per quattro volte (due in campionato, due in Coppa).

Nicola Semeraro, difensore centrale classe 2002: tre presenze con la Primavera Lecce (una in campionato, due in Coppa), poi altre 13 (e un gol) col Francavilla, club lucano di Serie D, col quale sta per terminare la stagione.

Andrea Medico, difensore centrale classe 2002: solo tre presenze stagionali con la Manzanese (Serie D girone C).

Roberto Pierno, terzino destro classe 2001: Ha esordito, quest’anno, in Serie B, giocando qualche spezzone contro la Virtus Entella (e cinque partite con la Primavera), prima di essere girato al Catanzaro (sette presenze, di cui due nei playoff, e due gol).

(foto: Dubickas in azione, ph. Coribello-SalentoSport)