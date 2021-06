VOLLEY B/m – Dopo cinque tiratissimi set, Casarano approda in finale playoff. Leverano ko, ma a testa alta

Sono servite altre due ore di match intensissimo e tirato per stabilire la finalista tra BCC Volley Leverano e Leo Shoes Casarano. Ad essere premiati sono gli ospiti di coach Licchelli al termine di una partita che ha incantato per lunghi tratti i tanti appassionati di pallavolo che hanno seguito la partita tramite le dirette social.

Sestetto base per coach Zecca che si affida a Balestra, Orefice, Serra, Scrimieri, Sergio, Galasso e con Barone libero, mentre coach Licchelli schiera la diagonale composta da Latorre e Paoletti, con Baldari e Ferenciac laterali, Muscarà e Torsello centrali, Pierri libero.

I padroni di casa partono subito forte, affidandosi ai centrali Serra e Scrimieri per il 2-0. Dopo un’ottima difesa di Sergio, Orefice chiude con un bellissimo attacco per il 5-2. A riportare la gara in parità ci pensa Paoletti con due ace consecutivi, cui risponde Scrimieri che col suo servizio trova un impreparato Ferenciac. E’ sempre il centrale della BCC Leverano a chiudere uno scambio lunghissimo per il 14-11 che costringe coach Licchelli a chiamare timeout. Il muro di uno scatenato Serra su Paoletti vale il 17-14, poi è Sergio ad allungare le distanze sul 20-16. Un altro muro, questa volta firmato da Scrimieri su Torsello, ferma il punteggio sul 23-18, prologo al punto finale di Orefice, chirurgico nello sfruttare le mani out del muro avversario.

L’avvio del secondo game è di marca Casarano che sostituisce Muscarà con Peluso e si porta subito sullo 0-2. Paoletti mura un attacco di Orefice per il 2-5 e coach Zecca decide di interrompere il match con un timeout per schiarire le idee ai suoi. Gli effetti sono immediati perché Galasso mura su Paoletti e l’ace di Scrimieri valgono il pareggio sul 6-6. La parità regna sovrana per tutto il parziale, quando gli ospiti provano a fuggire in avanti, i gialloblù agguantano il pareggio con grinta e determinazione. L’ace di Serra con l’aiuto della rete vale il 19-19, quando Leverano sembra sul punto di mettere la freccia un paio di decisioni arbitrali discutibili scombinano i piani a Orefice e compagni, mentre Paoletti mette a terra la palla del 22-25.

L’inizio del terzo set ricalca quanto visto nel game precedente: prima il muro di Peluso su Galasso, poi quello di Baldari su Orefice danno il 2-5 per la Leo Shoes Casarano. Gli uomini di coach Andrea Zecca sono indomiti e non si lasciano mai scoraggiare dalle avversità e con l’attacco di Galasso ricuciono il distacco sul 10-10. La freccia la mette capitan Orefice con l’attacco del 12-11 che porta Licchelli a chiamare timeout. L’ace di Scrimieri ancora su Ferenciac vale il 13-11, poi Galasso ferma Paoletti per il 22-18. Il turno al servizio di Baldari, tuttavia, ridà fiato alle speranze ospiti che si riportano sotto sul 23-22. E’ il primo tempo perfetto di Serra a chiudere i conti sul 25-23.

Il quarto set è a forti tinte rossoazzurre con Casarano che scappa già in avvio game sull’1-6. La BCC Leverano prova a ritornare in partita, Zecca mette forze fresche con Savina in regia, Cagnazzo come opposto e Dimastrogiovanni libero, ma il parziale scivola via verso il 16-25 chiuso dall’ace di Latorre.

Il tie-break è all’insegna dell’equilibrio fino all’attacco out di Orefice per il 9-11, poi Paoletti mette a terra la palla del 10-15 che vale la finale per Casarano.

IL TABELLINO

BCC LEVERANO 2

LEO SHOES CASARANO 3

Progressione set: 25-19, 22-25, 25-23, 16-25, 10-15

BCC LEVERANO: Dimastrogiovanni (libero), Savina 0, Cagnazzo G. ne, Galasso 13, Balestra 1, Barone (libero), Pisanelli ne, Sergio 6, Scrimieri 18, Orefice 22, Cagnazzo S. 0, Serra 17, Negro ne. Allenatore: Zecca

LEO SHOES CASARANO: Latorre 5, Tellez ne, Peluso 4, Zanettin 0, Paoletti 40, Sorrenti ne, Ferenciac 15, Torsello 5, Baldari 10, Pierri (libero), Stefano ne, Negro 1, De Micheli ne, Muscarà 1. Allenatore: Licchelli

ARBITRI: Roberto Russo e Marco Bertonelli

Durata set: 24′, 28′, 31′, 27′, 17′

Errori in battuta: Leverano 8, Casarano 9; Ace: Leverano 6, Casarano 5; Muri vincenti: Leverano 12, Casarano 19

(fonte: Alessio Quarta – U.s. Volley Leverano – foto: la Leo Shoes Casarano)