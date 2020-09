UGENTO – Vergori: “Ho accettato senza esitare, questa è una grande famiglia”

Manuel Vergori è stato uno dei colpi di mercato più pesanti dell’Ugento. Il difensore leccese, classe 1986, ha scelto la società giallorossa, nonostante, in estate, avesse ricevuto proposte allettanti anche da altre compagini.

«Ho accettato senza esitazioni la proposta della società – sottolinea il difensore – che, in verità, è una grande famiglia. Persone serie e che ho avuto modo di apprezzare dal primo momento. Ho fatto una scelta di vita, di concerto con la mia compagna abbiamo deciso di non spostarci e nonostante fossero arrivate altre richieste importanti, fra tutte quelle di Sly Trani e Barletta, ho scelto Ugento. E mi devo dire soddisfattissimo della scelta compiuta».

Sul match di ritorno di Coppa Italia, in programma domenica a Ugento contro il Racale: «Abbiamo un vantaggio minimo che non dobbiamo sprecare domenica prossima. Puntare a vincere, questo è l’unico obiettivo certo che ci permetterebbe di andare avanti in Coppa Italia. Conoscendo le qualità di mister Sportillo, già mio compagno di squadra e allenatore, ero certo che l’Atletico Racale sarebbe stato un avversario difficile. Sono partiti meglio di noi, in maniera più propositiva e sfruttando le caratteristiche fisiche dei loro brevilinei in avanti. Col passare dei minuti abbiamo trovato la giusta quadratura. Nella ripresa il vantaggio è giunto meritato, peccato per il pari subito su calcio di rigore. Il risultato di parità è sostanzialmente giusto e premia l’impegno delle due formazioni».

Nell’ultima stagione, Vergori è stato protagonista con la maglia del Corato, con cui ha vinto la Coppa Italia Eccellenza e ha chiuso al secondo posto il campionato. Un campione, oltre che in campo, anche di umiltà: «Sono certo che un calciatore non possa cambiare da solo le sorti di una stagione. La differenza la fa sempre il gruppo. E merito va dato allo spogliatoio dell’Ugento che accolto tutti i nuovi nel migliore dei modi – ammette il difensore di mister Mimmo Oliva – facendoci sentire subito a nostro agio. Sarà un’annata difficile ma sono convinto – chiosa Vergori – che la nostra voglia di sacrificarci e l’impegno quotidiano saranno fondamentali per raggiungere risultati importanti».