TAURISANO – Stifani sul ‘retour match’ di Tricase: “Il vantaggio non ci dà alcuna certezza, la sfida è ancora aperta”

Il Taurisano si prepara ad affrontare il Tricase nella sfida di ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione.

Queste le parole del tecnico granata, Rocco Stifani, sulla partita di domenica prossima: “Posso dire che la partita di andata è stata una bella gara, ben giocata da entrambe le formazioni, che hanno dato vita ad un match molto divertente. Noi siamo stati bravi a partire forte, trovando il vantaggio con un bel gol di Matteo Luca. Con il passare dei minuti abbiamo sofferto la reazione del Tricase, ma siamo stati bravi a tenere botta, sprecando anche la chance per il raddoppio. Nella seconda frazione siamo rimasti in inferiorità numerica, con Baglivo nel finale che ci ha consegnato il successo ipnotizzando Giorgetti dagli undici metri. Domenica prossima sarà una partita tutta aperta, considerando un parziale che non dà alcuna certezza in ottica doppio confronto”.