TRICASE – Tartaglia: “Al lavoro per preparare al meglio la sfida di Taurisano”

Dopo la sconfitta di misura di domenica scorsa, il Tricase si appresta a ricevere il Taurisano per provare a ribaltare il risultato e ad andare avanti in Coppa Italia Promozione.

Le parole del tecnico tricasino, Graziano Tartaglia: “Domenica scorsa entrambe le formazioni hanno dato vita ad una partita molto bella e combattuta. La nostra partenza è stata positiva e abbiamo sfiorato anche il gol in diverse circostanze. Dopo il vantaggio di Matteo Luca propiziato da un nostro errore abbiamo avuto un attimo di appannamento rischiando di subire il raddoppio. Con il passare dei minuti abbiamo ripreso campo, non riuscendo però a trovare il guizzo vincente per raddrizzare il match, sprecando anche un penalty. Onore al Taurisano per quanto fatto. Ora cercheremo di preparare al meglio la sfida di domenica prossima dove mi aspetto un’altra bella sfida“.