SERIE D/H – Mercato ancora vivo nella settimana che porta dritti all’esordio in campionato: il punto

Siamo entrati nella settimana che ci porta dritti alla prima di campionato, perciò, dalle prossime, lasceremo spazio al campo, che ritorna, finalmente, dopo circa sette mesi. Il mercato di Serie D, però, è ancora in fermento e le pugliesi del girone H cercano di completare le proprie rose al meglio. Il punto:

CERIGNOLA – In casa dauna hanno firmato due under: il primo è Antonio Colucci, classe 2003 proveniente dalla juniores del Foggia; il secondo invece è Stefano Carriero, portiere del 2001 l’anno scorso in forza al Taranto.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia); Alfarano (d. Conferma); Syku (d. Conferma); De Cristofaro (c. Conferma); Conti (c. Aprilia); Monopoli (a. Orta Nova); Achik (a. Rocella); Russo (d. Conferma); Colucci (c. Foggia); Carriero (p. Taranto)

BITONTO – Superata la sentenza che ha condannato i neroverdi alla Serie D, e dopo l’ufficializzazione di mister Nicola Ragno, sono arrivate le firme di Genchi, Lattanzio e Collela. I baresi sono un cantiere aperto e nelle prossime ore ci potrebbero essere le firme di Strambelli, Triarico, Petta e Fucci. Potrebbero rinnovare invece Figliola e Piarulli.

Ufficialità: Genchi (a. Taranto); Lattanzio (a. Conferma); Colella (d. Conferma)

CASARANO – I rossoazzurri, dopo gli arrivi dei giovanissimi Onda e Pagliai, non fanno registrare nuovi innesti e si preparano ad esordire in campionato con una rosa più che completa.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola), Guido (p. Monopoli); Longhi (d. Cerignola); Pitarresi (p. Acireale); Bruno (c. Pescara); Tascone (c. Savoia); D’Ancona (c. F. Miccoli); Galfano (a.Torino); Negro (a. Lecco); Sansone (a. Cerignola), Onda (d., Benevento U19), Pagliai (d., Reggiana U19)

TARANTO – In rossoblù, questa settimana, hanno firmato ben cinque calciatori. Come vi avevamo anticipato, Robert Shehu giocherà per gli ionici, il classe 2002 arriva in prestito dalla Carrarese. Era nell’aria già da un mese, ma la firma è arrivata solo in questi giorni, Denis Stracqualursi è ufficialmente un calciatore del Taranto; l’argentino arriva dall’Atletico Rafaela. Anche Christian Mariano è rossoblù: l’attaccante del 2000 proviene dal Monopoli. Era già a disposizione di mister Laterza, ma Francesco Stasi è stato annunciato solo ad inizio settimana, l’estremo difensore arriva dal Flaminia. Il colpo a sorpresa è Alberto Acquadro, centrocampista che vanta la vittoria del campionato di Serie D e C con la maglia del Venezia, nella scorsa stagione era a Pineto. Il direttore Montervino vorrebbe concludere il mercato degli ionici, con una punta ed un esterno, il quale andrebbe a sostituire l’infortunato Corvino.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c. Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma); Guastamacchia (d. Savoia); Lagzir (a. Hamrun Spartans); Boccia (d. Juve Stabia; Santarpia (a. Benevento); Mastromonaco (c. Tolentino); Caldore (d. Casertana); Shehu (d. Carrarese); Stracqualursi (a. Atletico Rafaela); Mariano (a. Monopoli); Stasi (p. Flaminia); Acquadro (c. Pineto).

BRINDISI – Francesco D’Angelo saluta Molfetta e approda in biancoazzurro: l’esperto difensore si è accasato dopo aver svolto la preparazione con i biancorossi. Il ds Dionisio è alla ricerca di un ulteriore difensore da affiancare a Sicignano, pare sia stata fatta un’offerta a Pambianchi, ex Taranto e Francavilla.

Ufficialità: Lacarra (a. Sly Trani); Diagnè (c. Sly Trani); Pizzolla (c. Conferma); Abbinante (d. Mola); Iaia (c. Ostuni); Cerone (c. Savoia); Palazzo (a. Sly Trani); Merito (a. Conferma); Boccadamo (d. Conferma); Russo (p. Grumentum); Pizzolato (p. Conferma) Lacirignola (p. Conferma); Bottari (c. Gravina); Sicignano (d. Acireale) Maglie (a. Sampdoria)

Zanghi (c. Gelbison); Nives (d. Andria); Santoro (d. Virtus Francavilla); Botta (c. Benevento); Miruku (d. Crotone); D’Angelo (d. Gravina).

GRAVINA – Dopo una fase di mercato vissuta in stallo, i gialloblù hanno trovato l’accordo con il portiere Petros Pagkratis, il giovane estremo difensore arriva dalla serie B greca.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano); Giusti (a. Castelbaldo); Diomande (c. Barletta); Falco (c. Battipagliese); Franza (c. Afro Napoli); Sernia (c. Cosenza gio.); Gilli (d. Este); Ostuni (c. Molfetta); Pagkratis (p. Corfù)

FASANO – Lugo Martinez è biancoazzurro, l’attaccante ha vestito anche la maglia del Bari in B, arriva da svincolato.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco); Narese (c. Argentina); Russo (d. Tuttocuoio); Angelini (a. Bari gio.); Antonicelli (a. Pineto); Nadarevic (a. Sly Bari) ; Lanzone (c. Juniores); Antonicelli (c. Juniores); Trové (a. Otranto); Vogliacco (d. Agnonese); Brescia (d. Ostuni); Suma (p. Conferma); Martinez (a. Svincolato).

ANDRIA – I federiciani soffiano Azzarito al Taranto: il calciatore classe 2002 ha svolto tutta la preparazione con i rossoblù ma ha firmato per la truppa di Panarelli. Firma anche un jolly per i biancoazzurri, Daniele Paparusso arriva dalla Casertana ed è a disposizione del tecnico tarantino. Si è aggregato al gruppo anche Nicola Dipinto, giovane centrocampista, l’anno scorso in forza alla Berretti del Monopoli.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c. Taranto); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma); Fontana (d. Picerno); Cristaldi (a. Nocerina); Anatrella (p. Nola); Petrarca (p. Lecce)

Venturini (d. Mantova); Riggio (c. Aversa); De Santis (d. Troina); Tutino (d. Reggina); Lacassia (d. Spezia); Azzarito (d. Virtus Francavilla); Paparusso (d. Casertana); Dipinto (c. Monopoli).

MOLFETTA – Per i biancorossi non si registrano nuovi innesti.

Ufficialità: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a.Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.); Diallo (d. Bisceglie); Saani (a. Conferma); Di Bari (d. Sly Trani)

TEAM ALTAMURA – In casa altamurana è già saltato l’allenatore, mister De Candia viene sostituito dal ritorno di Alessandro Monticciolo. Con il nuovo tecnico hanno firmato due difensori già biancorossi la scorsa stagione: Francesco Russo e Giovanni Errico.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre); Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma)

Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato); Palmisano (a. Casarano); Terrevoli (c. Bitonto); Avantaggiato (a. Taranto); Lorenzo (a. Scorrano); Francia (a. Conferma); Ansani (a. Monopoli); Bozzi (a. Monopoli); Russo (d. Conferma); Errico (d. Conferma)

NARDÒ – Anche in casa granata firmano due difensori, entrambi provenienti dalle giovanili del Lecce: Mattia Miccoli e Roberto Palazzo sono ufficialmente due calciatori del Nardò.

Ufficialità: Caputo (a. Barletta); Scialpi (c. Molfetta); Granado (a. Gravina); Zappacosta (c. Brindisi); Potenza (a. Grumentum); Romeo (d. Marsala); Mengoli (c. Conferma); De Giorgi (d. Viterbese); Stranieri (d. Conferma); Centonze (p. Francavilla in Sinni); Trinchera (d. Conferma); Cancelli (c. Conferma); Lamacchia (a. Lecce); Massari (a. Lecce); Miccoli (d. Lecce); Palazzo (d. Lecce).